Sazlı sözlü eğlence

Girne’deki programında vokalist eşi Özlem Olgun’la sazlı sözlü bir eğlenceye imza atan Soner Olgun “Ey Güzel Kırım” şarkısına klip çektiğinin müjdesini verdi.

Girne’de hizmet veren Letafet Bar gecelerinin duayen sesi Soner Olgun hafta sonlarının simgesi oldu. Soner Olgun ve orkestrası geçtiğimiz hafta sonu müzik dolu bir geceye daha imza attı. Yoğun müzik çalışmalarına devam eden Soner Olgun sevenlerine bir sürpriz yaptı.

Soner Olgun ve aynı zamanda uzun yıllardır vokalistliğini yapan eşi Özlem Olgun; birlikte ilk kez düet yaparak geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan “Efsane Türküler” albümünde yer alan Kırım Tatarları’nın vatan hasretini, 1944 yılındaki sürgün sonrası yaşanan acılarını, duygu dolu sözlerle yansıtan “Ey Güzel Kırım” şarkısına klip çekti. Klibin yönetmenliğini Ersin Taş yaptı. Klip; Fethiye ve Kayaköy’deki tarihi bir evde çekildi.

Gecede en güzel türküleri ile birlikte Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi efsane seslerin şarkılarına yer veren sanatçının vokalistliğini yapan eşi Özlem Olgun da bir Şebnem Ferah şarkısı olan Sil Baştan’ı seslendirdi.