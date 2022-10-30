Savaşan: “Sağlıklı bir turizm destinasyonu olduğumuzu kanıtladık”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, KKTC’nin Covid-19 ile mücadelede birçok ülkeye kıyasla “büyük bir başarı” elde ederek, “sağlıklı ve güvenilir bir turizm destinasyonu” olduğunu kanıtladığını belirtti.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyinden yapılan açıklamaya göre Ahmet Savaşan, bu yıl yirmi ülkeden üç yüz katılımcı turizm markası ile iki bin davetli seyahat acentesini bir araya getiren ve sekiz binin üzerinde planlı B2B iş görüşmesi yanı sıra trend panellere ev sahipliği yapan Antalya Turizm Fuarı’na katıldı.

Fuarda basın mensuplarıyla bir araya gelen Savaşan, bilimsel veriler ve dünyadaki gezginlerin eğilimlerine bakıldığında, pandemi sonrası medikal turizm pastasının büyüyeceği, ayrıca sağlığı korumak ve geliştirmek (SPA, Velness, Detoks vb) gibi sağlıklı tatillere talebin artacağının görüldüğünü ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ın bu pastadan pay almak için çalıştığını söyledi.

-“Ataoğlu, turizmin çeşitlendirilmesini destekliyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Kuzey Kıbrıs’ta mevcut turizm alanları yanı sıra başta sağlık olmak üzere alternatif turizm çeşitlerinin gelişmesi için sektörle uyum içinde çalıştığını ve önemli destek verdiğini anlatan Savaşan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19 ile mücadelede pek çok ülkeye kıyasla gerek kendi halkımızın, gerekse de ülkemizde bulunan turistler ve öğrencilerin sağlığını koruma noktasında büyük bir başarı elde ederek sağlıklı ve güvenilir bir turizm destinasyonu olduğumuzu kanıtladık” ifadelerini kullandı.

-“Turizm kısa sürede ekonomimize çok daha fazla katkı yapacak”

Kuzey Kıbrıs’ın gerek pandemide elde ettiği başarı, gerekse akıllı binalardan oluşan yüksek konforlu hastaneleri ve sağlık sektöründe sunduğu diğer birçok hizmet ile yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyelle sağlık turistleri tarafından gün geçtikçe daha fazla tercih edildiğini anlatan Savaşan, “Amacımız ülkemize gelen nitelikli turist oranını artırmak ve ülke içi katma değeri artırmaktır. Bu alanlarda Türkiyemizin desteğini de alıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu destek çok daha görünür olacak ve turizm ekonomimize çok daha fazla katkı yapacak bir noktaya gelecektir” dedi.