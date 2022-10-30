Dünya
Çin’den Güney Kore’ye “izdiham” taziyesi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol’e dün gece başkent Seul’de Cadılar Bayramı kutlamalarında çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Şi, mesajında, olayı öğrendiğinde şok yaşadığını, Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade ederek, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yarananlara acil şifa diledi.
Olayda bazı Çin vatandaşlarının yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını belirten Şi, Seul yönetiminin vatandaşlarının tedavisi ve ilgili konularda desteğini beklediklerini kaydetti.