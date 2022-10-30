Çin’den Güney Kore’ye “izdiham” taziyesi

Şi, mesajında, olayı öğrendiğinde şok yaşadığını, Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade ederek, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yarananlara acil şifa diledi.

Olayda bazı Çin vatandaşlarının yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını belirten Şi, Seul yönetiminin vatandaşlarının tedavisi ve ilgili konularda desteğini beklediklerini kaydetti.