Mısır, BM İklim Zirvesi’ne hazırlanıyor

Her yıl onlarca ülkenin katılımıyla düzenlenen büyük organizasyona bu yıl Mısır ev sahipliği yapıyor. Ülke böylece, iklim değişikliğinin ve bununla mücadele etme yollarının ele alındığı zirveye ev sahipliği yapacak ilk Afrika ülkesi olacak.

Mısır yönetiminin zirve için yaptığı bazı hazırlıklar, çevre ve insan hakları aktivistleri tarafından eleştirilirken bazıları yeni neslin çevre bilincini artırma yönündeki iradeyi ortaya koyuyor.

Çevre ve insan hakları aktivistleri iklim zirvesiyle eş zamanlı olarak bazı ülkelerin politikalarına karşı protestolar düzenliyor. Bu gösterilerde genellikle çevre ihlalleri, yakıt emisyonu, insan hakları ve ifade özgürlüğü konuları dillendiriliyor.