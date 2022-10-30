Hasan Y. Işık: “BMGK 1287 sayılı kararı Kıbrıs Türklerine de ayrı ‘devlet hakkı’ tanımaktadır”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (BMGK) 1287 sayılı kararının Kıbrıs’ta resmen taraflar olarak kabul ettiği Kıbrıs Türklerine de Kıbrıs Rumları statüsünde ayrı “devlet hakkı” tanıdığını savundu.

Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Rumlarının, uluslararası antlaşmanın değiştirilmesini yasakladığı 13. maddesini ‘veto hakkı’ yetkisine sahip Kıbrıs Türklerinin onayı olmadan tek taraflı olarak değiştirmesi ile BM’de tescilli 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘hukuki’ varlığını da ortadan kaldırmakla kalmamakta, taraf olarak resmen BM’nin kabul ettiği Kıbrıs Türklerinin ‘devletini’ meşru kılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Işık, “BM Genel Kurulunun 1958 yılında aldığı 1287 sayılı kararı Kıbrıs Türklerinin ‘devletini’ meşru kılmakla kalmamakta KKTC Devleti’ni reddeden hukuksal yetkisi olmayan BMGK 541 ve 550 sayılı kararlarını da geçersiz kılmaktadır” görüşünü savundu.