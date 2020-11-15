Savaşan: Devlete, egemenliğe ve Türkiye’nin garantisine sahip çıkılmalıdır

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, devlete, egemenliğe ve Türkiye’nin garantisine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, cumhuriyetin 37 yıl önce ilan edilmesine karşın, içte ve dışta bu gerçeği yok sayanlar, bu gerçeğe inançsızlık gösterenler; kendine, toplumuna, devletine ve kurumlarına sahip çıkmayanlar, onlara yakışır çalışmayanlar ve hatta onlara ihanet edenlere inat, KKTC’nin eksiklerine rağmen yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurguladı.

Savaşan, Kıbrıs Rum ve Türk taraflarının ortak vizyon eksikliği, hatta git gide farklılaşan vizyonlarının ortada durduğu bir dönemde, Türkiye’nin belirleyici desteği ile kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin süren varlığının, sürdürülebilir gelecek için çok daha kıymetli olduğuna işaret etti.

15 Kasım’ın, hedefe varış için halkın azim ve dayanıklılığını, mücadele kabiliyetini ve kararlılığını, hürriyete bağlılığını dünyaya gösteren tarihi bir gün olduğunu ifade eden Savaşan, “15 Kasım, yalnızca çocuklarımızın bugün özgürce yaşamaları için kendilerinden vazgeçmeyi bir an için bile düşünmeyen kurucu atalarımızın ve analarımızın aziz hatıralarına bir vefa meselesi değildir. Bu mesele, güzel adamız üzerinde yaşamsal varoluşuna kastedilen bir halkın özgür bir gelecek için verdiği mücadelede toplumsal iradesinin sembolü olan cumhuriyetine sahip çıkma meselesidir” ifadelerini kullandı.

KIBRIS KONUSUNDA YENİ FİKİRLERE İHTİYAÇ VAR

Kıbrıs konusunda yeni fikirlere ihtiyaç olduğuna inanç belirten Savaşan, Kıbrıs’ta aynı şeyleri söylemekten, aynı konuları aynı zeminde konuşup da bir sonuç alamamaktan ve oluşan kısır döngüden bir an önce çıkılması gerektiğini vurguladı.

Savaşan, “Cumhurbaşkanlığındaki yeni vizyon ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dünya kamuoyu önünde verdiği güçlü destek ile gerek devletimizin güçlendirilmesi, gerekse de Kıbrıs konusu ile Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunması noktasında önemli kazanımlar elde edebileceğimiz yeni bir döneme girdiğimizi görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kıbrıs Rum liderliğinin siyasi eşitliği bulandırmaya çalıştığını, federal ortaklıkların en temel olmazsa olmazı paylaşma anlayışına ters açıklamalar ve önerilerde bulunduğunu belirten Savaşan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük çoğunluğunun talebi olan, devlete, egemenliğe ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine sahip çıkarak geleceğin güvence altına alınacağı bir çözüme neden varılamadığının artık ortaya konması zamanı gelmiş ve çoktan geçmiştir.”

Umudumuz, bilgimiz, cesaretimiz ve çalışma gücümüzün, Kıbrıs Türkü’nün ve onun kurduğu devletin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yolunu ve yerini ışıklı ve aydınlık kılacağına olan inancını belirten Ahmet Savaşan, “15 Kasım’ı yaratan mücahitlere, mukavemetçilere, Güvenlik Kuvvetlerinin neferlerine, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensuplarına, şehitlerimize ve ailelerine, gazilerimize ve her zaman yanımızda olan Türkiye’mize minnetlerimizi sunar, Halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız” ifadelerini kullandı.