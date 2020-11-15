Limasol’da olaylı protesto

23 tutuklama Limasol’da dün akşam Covid-19 önlemleri protesto edildi. Protesto gösterileri sırasında ciddi olaylar meydana geldi. Anexartisias Caddesi, Kahramanlar Meydanı ve çevresi bomba patlamış bir manzaraya büründü. Protestocular birçok iş yerinin camını kırdı, şehir mobilyalarına zarar verdi. Rum polisi olaylar nedeniyle 23 kişinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan 9 kişi bugün mahkemeye çıkarılırken 3 kişi de polis memurlarına saldırıdan yargılanacak.