Savaşan: “Birlik, beraberlik ve yardımlaşmaya çok daha fazla ihtiyacımız var”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan ve konsey yetkilileri, Ramazan Bayramı nedeniyle, yaşlıları, hastaları, çocukları ve ülkede bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyinden yapılan açıklamaya göre Savaşan, ziyaretlerde, “Sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayının, 6 Şubat depreminin gölgesinde geçirilmesinin ardından ülkede buruk da olsa bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını” söyledi.

Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ni temsilen bayramda yaptıkları ziyaretlerin, başta depremde büyük sıkıntılar yaşayan kişiler ile yakınlarına ve ayrıca KKTC’de bulunan sağlık turistlerine, çocuklara ve hastalara muhabbetle sevinç taşımayı hedeflediğini belirtti.

Ramazan Bayramı’nda gerek yaşlılar ve çocuklar gerek tedavi gören hastalar gerekse de şifa bulmak için KKTC’yi tercih eden sağlık turistleri ile bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Savaşan, Ramazan Bayramı’nın özelde İslam Alemi’ne, genelde ise insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diledi.