Ertuğruloğlu’ndan Bakü TV’ye açıklama:” Onurlu bir mücadele vermekteyiz" - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Ertuğruloğlu’ndan Bakü TV’ye açıklama:” Onurlu bir mücadele vermekteyiz”

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’de belgesel çekimleri yapan Bakü TV’ye Kıbrıs konusunda açıklamalar yaptı.

 


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs konusunun dünü, bugünü, Azerbaycan ile ilişkiler, Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üyelik konularında kapsamlı değerlendirmeler yapan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun bir statü sorunu olduğunu anlattı.

 

Avrupa’nın ortasında Bosna Hersek’in yaşadığı zulmü, Kıbrıs Türklerinin yıllar önce yaşadığını anlatan Ertuğruloğlu, “Vahşetin her türlüsünü yaşadık, teslim olmadık, boyun eğmedik. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile çok onurlu bir mücadele vermekteyiz” dedi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar