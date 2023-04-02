Satürn’ün halkaları ayrışarak gezegenin atmosferini ısıtıyor

Satürn’ün halkalarının ayrışarak gaz devinin üst atmosferini ısıttığını belirten yeni bir araştırmanın bulguları, diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerin halka sistemleri olup olmadığını tahmin etmeye yarayabilir.

Aralarında NASA’nın ABD’deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden isimlerin de yer aldığı gökbilimciler, Güneş Sistemi’nde daha önce hiç görülmeyen bu fenomenin Satürn ve halkaları arasındaki beklenmedik bir etkileşim olduğunu söylüyor.

Perşembe günü Planetary Science Journal’da yayımlanan yeni çalışmada bilim insanları Satürn’ün atmosferinde aşırı drecede ultraviyole radyasyon olduğunu, bunun da gezegenin üst atmosferinin dışarıdan kirlendiğine ve ısındığına işaret ettiğiğini bildirdi.

Bilim insanları bunun mikrometeoritlerin etkisi, Güneş rüzgarındaki parçacıkların bombardımanı, Güneş’in ultraviyole radyasyonu veya elektrik yüklü tozları toplayan elektromanyetik kuvvetlerden kaynaklanabileceğini söylüyor. Bunların hepsi, parçacıkları gezegene çeken kütleçekimi alanı nedeniyle gaz devine doğru çekilebilir.

Araştırmacılar gözlemlenen fenomenin en makul açıklamasının, buzlu halka parçacıklarının Satürn’ün atmosferine yağarak ısınmaya yol açması olduğunu söylüyor.

NASA’nın Cassini isimli uzay sondası daha önce, 2017’de, Satürn’ün atmosferine dalarak gezegenin atmosferik bileşenlerini ölçmüş ve halkalardan birçok parçacığın düştüğünü doğrulamıştı.

Çalışmanın ortak yazarı Lotfi Ben-Jaffel şöyle diyor:

Her şeyi, belirli enlemlerde atmosfere dökülen halka parçacıkları yönlendiriyor. Bunlar bileşimi değiştirerek üst atmosferi dönüştürüyor.

Araştırmacılar parçacıkların atmosferik gazlarla çarpışmasını içeren süreçlerin, belirli bir yükseklikten atmosferi ısıttığından şüpheleniyor.

Çalışmada bilim insanları, 1980’lerde gezegenin yanından geçen iki NASA Voyager sondası da dahil Satürn’ün incelendiği 4 uzay görevinden elde edilen, arşivdeki ultraviyole ışık (UV) gözlemlerini değerlendirdi.

Dr. Ben-Jaffel, “Her şey kalibre edildiğinde, tüm görevlerdeki spektrumların tutarlı olduğunu açıkça gördük” diyor.

Bu bana gerçekten sürpriz oldu. Farklı ışık dağılımı verilerinin haritasını çıkardım ve sonra hayretle hepsinin aynı olduğunu fark ettim.

Gökbilimciler, 40 yıllık Güneş döngülerini kapsayan UV verilerine dayanarak Güneş’in Satürn üzerindeki mevsimsel etkilerini analiz etmeyi başardı.

UV radyasyon seviyesinde bir farklılık olmadığını ortaya koyan veriler, Satürn’ün halkalarından sürekli gelen “buz yağmurunun” gezegenin üst atmosferinin ısınmasının “en iyi açıklaması” olduğunu gösteriyor.

Dr. Ben-Jaffel, “Halkaların, bir gezegenin üst atmosferi üzerindeki bu etkisini tanımlama sürecinin henüz başındayız. Nihayetinde, uzak dünyaların atmosferleri hakkında gerçek bir işaret verecek küresel bir yaklaşıma sahip olmak istiyoruz” diyor.

Bu çalışmanın amaçlarından biri de bunu diğer yıldızların yörüngesindeki gezegenlere nasıl uygulayabileceğimizi görmek. Buna ‘öte-halkalar’ arayışı diyebiliriz.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar