Sarkozy, yolsuzluk davasında suçlu bulundu

Eski Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla su\u00e7land\u0131\u011f\u0131 "telekulak" davas\u0131nda 3 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nFrans\u0131z mahkemesi, Sarkozy'ye 2 y\u0131l\u0131 ertelemeli toplam 3 y\u0131l hapis cezas\u0131 verdi.\r\n\r\nCezan\u0131n gerek\u00e7esi olarak Sarkozy'nin, yolsuzluk yapmas\u0131 ve siyasi n\u00fcfuzunu k\u00f6t\u00fcye kullanmas\u0131 g\u00f6sterildi.\r\n\r\n66 ya\u015f\u0131ndaki politikac\u0131, 2007-2012 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Fransa Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n