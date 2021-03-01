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Sarkozy, yolsuzluk davasında suçlu bulundu

1 Mart 2021
nicolas sarkozy





Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı “telekulak” davasında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız mahkemesi, Sarkozy’ye 2 yılı ertelemeli toplam 3 yıl hapis cezası verdi.

Cezanın gerekçesi olarak Sarkozy’nin, yolsuzluk yapması ve siyasi nüfuzunu kötüye kullanması gösterildi.

66 yaşındaki politikacı, 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.





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1 Mart 2021


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