Türkiye

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a beraat

1 Mart 2021
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar





Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.





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1 Mart 2021


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