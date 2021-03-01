Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a beraat

M\u00fcjdat Gezen ve Metin Akp\u0131nar\u2019\u0131n bir televizyon program\u0131ndaki s\u00f6ylemleri nedeniyle Cumhurba\u015fkan\u0131na alenen hakaret su\u00e7undan yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada\u00a0beraat karar\u0131 verildi.\r\n\r\n\r\nAnadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi\u2019ndeki duru\u015fmaya tutuksuz san\u0131klar\u00a0M\u00fcjdat Gezen\u00a0ve\u00a0Metin Akp\u0131nar\u00a0kat\u0131lmazken, taraf avukatlar\u0131 haz\u0131r bulundu.\r\n\r\nSan\u0131k avukatlar\u0131, m\u00fcvekkillerinin beraatini talep ederken, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n avukat\u0131 \u015fikayetlerinin devam etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nDavay\u0131 karara ba\u011flayan mahkeme, su\u00e7un maddi unsurlar\u0131n\u0131n somut olayda ger\u00e7ekle\u015fmemesi nedeniyle san\u0131klar\u0131n "Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019na hakaret" su\u00e7undan ayr\u0131 ayr\u0131 beraatlerine karar verdi.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz duru\u015fmada esas hakk\u0131ndaki m\u00fctalaas\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Cumhuriyet savc\u0131s\u0131, Gezen ve Akp\u0131nar'\u0131n s\u00f6yledikleri s\u00f6zler nedeniyle \u201cCumhurba\u015fkan\u0131na hakaret\u201d su\u00e7unu i\u015flediklerini belirtilerek 4\u2019er y\u0131l 8\u2019er aya kadar hapis ile cezaland\u0131r\u0131lmalar\u0131na karar verilmesini istemi\u015fti\r\n\r\n