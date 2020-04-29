Sarıçizmeli: Sahada olan belediye emekçileri zaten bağışıklık kazanmıştır herhalde

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahada çalışan belediye emekçilerinden önce milletvekillerine test yapılmasını eleştirdi. Sarıçizmeli bunları yazdı;

“Sayın vekil ve meclis çalışanlarımızın da testleri yapıldı. Umarım sağlıkları yerindedir. Maksat yüce meclisimize zarar gelmesin.

45 gündür aralıksız çalışan, sahada olan belediye emekçileri zaten bağışıklık kazanmıştır herhalde.

Testleri saklayın, bir tur daha yaparsınız haftaya. Ne olur ne olmaz. Size bişey olmasın da, biz kendi kendimize yeteriz…”