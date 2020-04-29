Futbolun sağlık kurulu ilk önerisini yaptı

Ahmet Özsoy

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu toplantı. Koronavirüs salgını nedeniyle belirsizliği süren futbol liglerinin geleceği konusu Sağlık Kurulu’nda değerlendirildi.

Uzman Doktor Nevzad Denerel başkanlığındaki KTFF Sağlık Kurulu, üyeler Uzman Doktor Hikmet Yücel, Uzman Doktor Cenk Soydan, Uzman Doktor Eser Varış, Performans ve İcra Kurulu üyeleri, Dr.Fzt.Berkiye Kırmızıgil, Sporcu Uzm.Diyetisyeni Emine Ömerağa, Yrd.Doç.Dr.Erman Doğan’ın katılımı ile internet üzerinden görüntülü toplantı gerçekleştirdi.

Hastanede koronavirüsle mücadele doktorlar arasında yer alan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem‘in de dahil edilerek görüşlerine başvurulan toplantı sonrası görüşler KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na bildirildi.

Sertoğlu görüşü açıkladı

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu dün akşam Hasan Topaloğlu’nun programına katıldı ve canlı yayında KTFF Sağlık Kurulunun görüşünü açıkladı.

Sertoğlu, hükümetin futbola izin vermesi durumunda, kurulun kendilerine ilk 15 gün temassız antrenman önerisi yaptığını ve antrenmanlar başladıktan sonra 5.hafta takımların lig maçı oynayabileceği görüşünü verdiğini açıkladı.