Sarıçizmeli: Mehmetçik sakini 6 pozitif vaka tespit edildi

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya hesabı üzerindan yaptığı paylaşımda bölgedeki vaka sayısının toplam 13’e yükseldiği söyledi.

Sarıçizmeli’nin paylaşımı şu şekilde:

Sevgili arkadaşlar. Dün yapılan PCR taraması sonucu Mehmetçik sakini 6 pozitif vaka tespit edilmiştir maalesef. Şu anda hastanede tedavi gören 7 pozitif arkadaşımız ile toplam 13 vakamız var. Tümü Mehmetçik’ten.

Pozitif olan arkadaşlara ulaşıldı ve şu anda evlerinde tümü izole. Temaslıları için çalışıyoruz.

Şu anda bulaş her yerde olabilir. Dolayısı ile evlerimizden çıkmamamız, maske, hijyen ve mesafe kurallarına titizlilikle uymamız son derece önemli. Zabıtalarımız tedbirlerini çok daha fazla artıracaktır.