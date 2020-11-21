Sarı lacivertliler gol yağmuruna tuttu

Türkiye Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe, Ankara deplasmanından 5-1 gibi rahat bir skorla galip dönmeyi başardı. Fenerbahçe’nin gollerini Perotti (2), Mert Hakan, Sosa ve Ozan Tufan attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11’inde 6 değişikliğe gitti.
Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bulut, milli aradan önce İttifak Holding Konyaspor’a 2-0 kaybettikleri maçın 11’inden 2’si zorunlu 6 ismi değiştirdi.