Sapsızoğlu ve Aydoğan, Mersin’de Dünya Kupasını izleyecekler - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Sapsızoğlu ve Aydoğan, Mersin’de Dünya Kupasını izleyecekler

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Sapsızoğlu ve Aydoğan, Mersin’de Dünya Kupasını izleyecekler

Türkiye Cimnastik Federasyonu organizasyonunda Mersin’in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 1 – 3 Eylül’de yapılıyor.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda düzenlenen kupaya, 25 ülkeden 97 sporcu katılacak. Türkiye Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupasına, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan’a da kupa için resmi davette bulundu.


Hasan Sapsızoğlu ve Basri Aydoğan, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupasını izlemek için Cumartesi günü Mersin’e gidecekler.

 

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Tags:Artistik Cimnastik Dünya Challenge KupasıHasan Sapsızoğlu ve Basri Aydoğan
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