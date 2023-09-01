KTSYD’de “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KTSYD’de “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KTSYD’de “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri yapıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği  yeni sezon öncesi futbol oyun kuralları ile ilgili seminer düzenledi. Futbolda yeni sezon öncesinde MHK Eğitmenleri Derviş Atakan ve Niyazi Nizam KTSYD merkez binasında spor yazarlarına  “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” başlıklı bir seminer verdi.
MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın da katıldığı seminerde futbol maçlarında en çok tartışılan “ele çarpma” ve “ofside” konuları daha geniş kapsamlı değerlendirildi. Seminerin sonunda KTSYD Başkanı Necati Özsoy Derviş Atakan’a teşekkür plaketi taktim etti.

 


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Tags:Futbolda Değişen Oyun KurallarıKTSYD
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