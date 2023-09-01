KTSYD’de “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri yapıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yeni sezon öncesi futbol oyun kuralları ile ilgili seminer düzenledi. Futbolda yeni sezon öncesinde MHK Eğitmenleri Derviş Atakan ve Niyazi Nizam KTSYD merkez binasında spor yazarlarına “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” başlıklı bir seminer verdi.

MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın da katıldığı seminerde futbol maçlarında en çok tartışılan “ele çarpma” ve “ofside” konuları daha geniş kapsamlı değerlendirildi. Seminerin sonunda KTSYD Başkanı Necati Özsoy Derviş Atakan’a teşekkür plaketi taktim etti.

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