Plajda güreş turnuvası yapılacak

Güreş Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan “İbrahim Bahadi Büyükler ve Yıldızlar Plaj Güreş Müsabakaları” 03 Eylül Pazar günü Alsancak Mare Monte Plajı’nda yapılacak.

Müsabaka ile ilgili genel bilgiler şöyle:

Müsabaka yaş kategorileri:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu,

Büyükler kategorisi: 2006 ve Daha büyük doğumlu sporcular katılacaktır.

2. Sıkletler:

A- Yıldızlar:

(Kadınlar ve erkekler)

Yıldızlar A

1) 39 – 55 Kg.

2) 56 – 65 Kg.

3) 66 – 75 Kg.

4) 76 – 90 Kg.

5) 91 – 110 Kg.

Yıldızlar B

1) 39 – 55 Kg.

2) 56 – 65 Kg.

3) 66 – 75 Kg.

4) 76 – 85 Kg.

5) 86 – 100 Kg.

B- Büyükler:(Erkekler)

1) 50 – 65 Kg.

2) 66 – 75 Kg.

3) 76 – 90 Kg.

4) 91 – 125 Kg.

B- Büyükler:(Erkekler)

1) 50 – 65 Kg.

2) 66 – 75 Kg.

3) 76 – 90 Kg.

4) 91 – 125 Kg.

3-Tartı: Saat 14:00 – 14:30 arası yapılacak. Müsabakalar 15:00’da başlayacak.

4-Müsabakalarda yıldızlar kategorisinde lisans, Büyükler kategorisinde kimlik kartı veya lisans geçerli olacaktır. Lisansı ve / veya kimlik kartı olmayan güreşçi kesinlikle güreştirilmeyecek.

5-Kimlik kartı ile müsabakalara katılacak güreşçiler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

6-Müsabakalar UWW’nin plaj güreşi için belirlediği kurallara göre yapılacak.

7-Sporcular şort veya deniz mayosu ile güreşecek.

8-Müsabakalarda ilk üç dereceye girecek sporculara madalya verilecek.

9-Yıl sonunda Yıldızlar Ali Kani Kanol şildi ile Büyükler Mertdoğan Soyalan şildi verilecek.