KTSYD yüzme kursları tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yaz Dönemi Yüzme Kursları tamamlandı. ARES Spor Kulübü eğitmenleri tarafından verilen yüzme kursu 31 Temmuz tarihinde başlayıp bugün tamamlandı.

Bugün yapılan kurs programının tamamlanması ile birlikte ödül töreninde yer alan kursiyerler ve veliler güzel bir anı yaşadılar.

Yüzme Kursu programını yöneten KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özsoy ödül töreninde yaptığı konuşmada başarılı olan kursiyerleri kutladı ve ödül törenine geçildi.

Yüzme kursunu tamamlayan kursiyerlere madalya ve sertifikalarını KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Soydan Sakallı, Necati Külahlılar, eski başkanlardan Hasan Hastürer, Burhan Gürkan, Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ve spor yazarı İbrahim Özsoy takdim etti. Ares Spor Kulübü eğitmenlerine de teşekkür plaketleri takdim edildi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy törende yaptığı konuşmada yaz dönemi yüzme kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerleri kutladı ve gelecek dönemde daha uzun vadeli bir program ile yüzme kurslarının devam edeceğini ifade etti. Özsoy kursa katkı koyan Ares Spor Kulübü’ne teşekkürlerini iletti.