Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nu kutladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nu kutladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nu kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Avrupa’da Yılın Takımı seçilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’nı kutladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’nı kutlamasıyla ilgili açıklaması şöyle:


“Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’nın, Avrupa’da Yılın Takımı seçilen bizleri çok mutlu etti

Avrupa Cimnastiği tarafından yapılan oylamada 2023 Yılı “Yılın Takımı” seçilen Artistik Cimnastik Erkek Millî Takımımızı kutlarız.

Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’na oy veren herkesi, sporcularımızı, Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen, başkan vekili İsmail Göktekin, yönetim kurulu üyelerini ve başarıda emeği geçen herkesi kutlar, teşekkür ederiz.”

 

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Tags:Avrupa'da Atletizm Yılın TakımıKKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan SapsızoğluTürkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı
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