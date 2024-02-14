Darts Birinci Ligi’nde lider Fota Darts Derneği

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Takımsal Darts Liglerinde önceki akşam yapılan Birinci Lig 13.hafta karşılaşmalarıyla ligin ilk yarısı tamamladı.

Kadrosunda hem genç yeteneklere hem de tecrübeli sporculara yer veren Fota Darts Derneği önceki akşam konuk oldukları Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nü deplasmanda 13-3 skorla geçerek ligde yenilgisiz ve puan kayıpsız bir şekilde ilk yarıyı lider kapattı. Fota Darts Derneği Başkanı Osman Erkut, takım içindeki arkadaşlığın ve disiplinin ligin ilk yarısı itibarı ile elde ettikleri başarıda büyük rol oynadığını belirtti.

Amaçlarının genç sporcular yetiştirmenin yanı sıra süper lige de güçlü bir şekilde çıkmak olduğunu söyleyen Erkut, bu bağlamda başarılı sporcu Ergün Gülenler ile anlaşmaya vardıklarını ve ligin ikinci yarısında Ergün Gülenler’in de kadroya dahil olacağını sözlerine ekledi.

Liderin en yakın takipçisi sezonun flaş takımlarından KKTC Fenerbahçeliler Derneği ise deplasmanda Gazimağusa Darts Birliği’ni 11-5 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Puan tablosunda üçüncü sırada bulunan Gazimağusa Darts Birliği’nin puan kaybettiği haftada Ligdeki tırmanışını sürdüren Vadili Darts Derneği, konuk ettikleri Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 11-5 yenerek hanelerine altın değerinde 3 puan daha yazdırdılar ve üçüncü sırada bulunan Gazimağusa Darts Derneği ile puanlarını eşitlediler.

Gecede alınan sonuçlar şöyle;

Ozanköy Spor Kulübü – Mesarya Darts Birliği 4-12

Gazimağusa Darts Birliği – KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5-11

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü – Fota Darts Derneği 3-13

Düzova Spor Kulübü – Taşkınköy Spor Kulübü 9-7

Deniz Plaza Spor Derneği – Mağusa Kültür Derneği 5-11

Vadili Darts Derneği – Girne Av. At. Kulübü 11-5

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Fota Darts Derneği 12 12 0 0 148 44 104 36

2 KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12 10 0 2 126 66 60 30

3 Gazimağusa Darts Birliği 12 8 1 3 118 74 44 25

4 Vadili Darts Derneği 12 8 1 3 117 75 42 25

5 Alsancak Yeşilova Spor Kulübü 12 8 0 4 112 80 32 24

6 Girne Av. Atıcılık Kulübü 12 7 0 5 103 89 14 21

7 Dağyolu Spor Kulübü 12 6 0 6 89 103 -14 18

8 Mesarya Darts Birliği 12 5 0 7 84 108 -24 15

9 Düzova Spor Kulübü 12 4 0 8 84 108 -24 12

10 Ozanköy Spor Kulübü 12 4 0 8 75 117 -42 12

11 Mağusa Kültür Derneği 12 3 0 9 67 125 -58 9

12 Taşkınköy Spor Kulübü 12 1 0 11 64 128 -64 3

13 Deniz Plaza Spor Derneği 12 1 0 11 61 131 -70 3