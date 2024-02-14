Darts Birinci Ligi’nde lider Fota Darts Derneği - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts Birinci Ligi’nde lider Fota Darts Derneği

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts Birinci Ligi’nde lider Fota Darts Derneği

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Takımsal Darts Liglerinde önceki akşam yapılan Birinci Lig 13.hafta karşılaşmalarıyla ligin ilk yarısı tamamladı.

Kadrosunda hem genç yeteneklere hem de tecrübeli sporculara yer veren Fota Darts Derneği önceki akşam konuk oldukları Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nü deplasmanda 13-3 skorla geçerek ligde yenilgisiz ve puan kayıpsız bir şekilde ilk yarıyı lider kapattı. Fota Darts Derneği Başkanı Osman Erkut, takım içindeki arkadaşlığın ve disiplinin ligin ilk yarısı itibarı ile elde ettikleri başarıda büyük rol oynadığını belirtti.


Amaçlarının genç sporcular yetiştirmenin yanı sıra süper lige de güçlü bir şekilde çıkmak olduğunu söyleyen Erkut, bu bağlamda başarılı sporcu Ergün Gülenler ile anlaşmaya vardıklarını ve ligin ikinci yarısında Ergün Gülenler’in de kadroya dahil olacağını sözlerine ekledi.

Liderin en yakın takipçisi sezonun flaş takımlarından KKTC Fenerbahçeliler Derneği ise deplasmanda Gazimağusa Darts Birliği’ni 11-5 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Puan tablosunda üçüncü sırada bulunan Gazimağusa Darts Birliği’nin puan kaybettiği haftada Ligdeki tırmanışını sürdüren Vadili Darts Derneği, konuk ettikleri Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 11-5 yenerek hanelerine altın değerinde 3 puan daha yazdırdılar ve üçüncü sırada bulunan Gazimağusa Darts Derneği ile puanlarını eşitlediler.

 

Gecede alınan sonuçlar şöyle;  

 

Ozanköy Spor Kulübü – Mesarya Darts Birliği 4-12

Gazimağusa Darts Birliği – KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5-11

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü – Fota Darts Derneği 3-13

Düzova Spor Kulübü – Taşkınköy Spor Kulübü 9-7

Deniz Plaza Spor Derneği – Mağusa Kültür Derneği 5-11

Vadili Darts Derneği – Girne Av. At. Kulübü 11-5

 

 

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                                                  

              TAKIM                                                            O      G      B     M     A         Y         AV      P        

1           Fota Darts Derneği                                      12     12     0     0       148     44       104     36      

2           KKTC Fenerbahçeliler Derneği                  12     10     0     2       126     66       60       30      

3           Gazimağusa Darts Birliği                            12     8       1     3       118     74       44       25      

4           Vadili Darts Derneği                                    12     8       1     3       117     75       42       25      

5           Alsancak Yeşilova Spor Kulübü                 12     8       0     4       112     80       32       24      

6           Girne Av. Atıcılık Kulübü                             12     7       0     5       103     89       14       21      

7           Dağyolu Spor Kulübü                                   12     6       0     6       89       103     -14      18      

8           Mesarya Darts Birliği                                  12     5       0     7       84       108     -24      15      

9           Düzova Spor Kulübü                                    12     4       0     8       84       108     -24      12      

10         Ozanköy Spor Kulübü                                  12     4       0     8       75       117     -42      12      

11         Mağusa Kültür Derneği                              12     3       0     9       67       125     -58      9        

12         Taşkınköy Spor Kulübü                               12     1       0     11     64       128     -64      3        

13         Deniz Plaza Spor Derneği                           12     1       0     11     61       131     -70      3        

 

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Tags:Darts Birinci Lig
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