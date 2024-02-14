Eşref Bitlis anısına yarıştılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Eşref Bitlis anısına yarıştılar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Eşref Bitlis anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Şht. Org. Eşref Bitlis Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonada, dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.


Müsabakaları Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakemleri yönettiler.

 

Alınan sonuçlar:

 

Katagorilerinde birinci olan sporcular

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Havin Yılmaz

2.Kategori:      1.Defne Okçu

3.Kategori:      1. Melek Ünver

4.Katagori:      1.Daria Shymushevska

5.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu

6.Kategori:      1. Miray Mafratoğlu

7.Kategori:      1. Hayriye Yetek

8.Kategori:      1. Tuvana Yeleğen

9.Kategori:      1. Emine Şahin

10.Kategori:    1. Sophia Akınyı

11.Kategori:    1. Melisa Türkmen

12.Kategori:    1. Nihal Yeleğen

 

ERKEKLER  SONUÇLARI

1.Katagori:      1. Mustafa Kemal Çağlar

2.Katagori:      1. Doğu Göktürk Yeleğen      ,

3.Katagori:      1. Mustafa Muhammed Mertgenç

4.Katagori:      1. Yusuf Tuğra Mertgenç

5.Katagori:      1. Emir Talha Keklik

6.Katagori:      1. Ali Kencebay

7.Katagori:      1. Mustafa Musaliev

8.Katagori:      1. Ahmet Söker

9.Katagori:      1. Mahmut Demir

10.Katagori:    1. Ömer Demir

 

 

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Tags:Şht. Org. Eşref Bitlis Zor Hareketler Şampiyonası
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