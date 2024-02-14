Eşref Bitlis anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Şht. Org. Eşref Bitlis Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonada, dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Müsabakaları Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakemleri yönettiler.
Alınan sonuçlar:
Katagorilerinde birinci olan sporcular
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Havin Yılmaz
2.Kategori: 1.Defne Okçu
3.Kategori: 1. Melek Ünver
4.Katagori: 1.Daria Shymushevska
5.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
6.Kategori: 1. Miray Mafratoğlu
7.Kategori: 1. Hayriye Yetek
8.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen
9.Kategori: 1. Emine Şahin
10.Kategori: 1. Sophia Akınyı
11.Kategori: 1. Melisa Türkmen
12.Kategori: 1. Nihal Yeleğen
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
2.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen ,
3.Katagori: 1. Mustafa Muhammed Mertgenç
4.Katagori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç
5.Katagori: 1. Emir Talha Keklik
6.Katagori: 1. Ali Kencebay
7.Katagori: 1. Mustafa Musaliev
8.Katagori: 1. Ahmet Söker
9.Katagori: 1. Mahmut Demir
10.Katagori: 1. Ömer Demir