Atletizm Federasyonu Genel Kurulu 17 Şubat’ta - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Atletizm Federasyonu Genel Kurulu 17 Şubat’ta

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Atletizm Federasyonu Genel Kurulu 17 Şubat’ta

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 17 Şubat, Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde yer alacak genel kurul saat 11.00’de başlayacak.

Açılış ve Divan Başkanlığının Oluşumu gündem maddesi ile başlayacak genel kurul, 2023 yılı Faaliyet Programının Sunumu, 2024 Yılı Faaliyet Programının Sunumu ve Mali Raporun Okunup Aklanması gündem maddeleri ile devam edecek. Genel kurul Görüş ve Öneriler gündem maddesinin ardından son bulacak.


 

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Tags:KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Genel Kurulu
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