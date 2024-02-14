Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 9-12 Şubat tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Berk Kaya (Pera L. Gençler Birliği SK) 1 Maç

Arda Yıldız (Çetinkaya TSK) 1 Maç

Furkan Döşoğlu (Pera L. Gençler Birliği SK) 1 Maç

Sıtkı Çakmak (Pera L. Gençler Birliği SK) 2 Maç

Asrın Çeribaşı (Küçük Kaymaklı TSK) 3 Maç

Aryan Zareiyan (Yeniboğaziçi DSK) 1 Maç

Aydın Karadaş (Lapta TBSK) 1 Maç

Salih Sakallı (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç

Mehmetali İlkbahar (Yalova SK) 2 Maç

Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK) 3 Maç

Samet Yakup Kurt (Ünimar Maraş GSK) 3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Yusuf Serçin (Yalova SK) 1 Maç

Üney Bensel (Gönyeli SK) 1 Maç

Önder Seren Mutsuzlar (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Koral Saymaz (Doğan Türk Birliği)

Arda Kortay (Küçük Kaymaklı TSK)

Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği)

Serkan Zeyin (Düzkaya KOSK)

Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği)

Mikail Sivri (Cihangir GSK)

Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş GSK)

Kadir Çetinkaya (Göçmenköy İYSK)

Emre Mutlu (Esentepe KKSK)

Ahmet Sezer Artan (Lapta TBSK)

Sezgin Dağ (Girne Halk Evi)

Mustafa Vardi (Miracle Değirmenlik SK)

Erdem Zekioğulları (Binatlı YSK)

Nehir Cantaş (Mağusa Türk Gücü)

Şahin Erol (Mormenekşe GBSK)

Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK)

Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği SK)

Onur Demir (Alsancak Yeşilova SK)

Muhammet Kaynarca (Alsancak Yeşilova SK)

Alperen Okur (Geçitkale GSK)

Ender İdris Yıldırım (Ünimar Maraş GSK)

Hüseyin Aynalı (Mormenekşe GBSK)

Hasan Mulla (Ozanköy SK)

Ayer Dora (Lefke TSK)

İbrahim Yakıt (Çetinkaya TSK)

Ahmet Üney Bensel (Gönyeli SK)

Nikita Konevin (Pera L. Gençler Birliği SK)

Ebubekir Çelebi (Girne Halk Evi)

Mert Nurel (Alsancak Yeşilova SK)

Kemal Poyrazoğlu (Lefke TSK)

Hafez Ganjali (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

Abu Dumbuya (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

11/02/2024 tarihinde Düzkaya K.O.S.K. ile Esentepe K.K.S.K. arasında oynanan AKSA I.Lig müsabakasında 112833 lisans numaralı Esentepe K.K.S.K. oyuncusu Gökdeniz Kol rakip takım oyuncusuna yönelik saldırı girişimi nedeniyle DS-13/2023-2024 sevk numarasıyla Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz sevk edilen olaya ilişkin raporları tetkik ve tezekkür etmiştir. Raporlar ışığında ilgili oyuncunun sahay teller üzerinden atlayarak girdiğini, rakip takım oyuncusuna yönelik koştuğunu fakat herhangi bir saldırı veya darp eylemi gerçekleştirmediği ve teşebbüs aşamasında kaldığı tespit edilmiştir.

Dolayısı ile Esentepe K.K.S.K. oyuncusu Gökdeniz Kol’un, DT 44’ü ihlal ettiğine ve DT 44/1/a uyarınca 3 (Üç) resmi müsabakadan men edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurulumuz 08/02/2024 tarihinde KTFF’ye hitaben kaleme almış olan Yalova S.K. itiraz müracaatını da değerlendirmiştir. Yapmış olduğumuz değerlendirmede 04/02/2024 tarihinde Güzelyurt Sentetik sahasında oynanan Yalova S.K. – M.H.A. Yılmazköy A2 karşılaşmasında ceza verilen oyuncuların isimlerinin hakem raporlarına sehven hatalı yazıldığını tespit etmiştir. Dolayısı ile verilen cezaları yeniden takdir etmek gerekmektedir. İşbu durumda 115412 lisans numaralı Yalova S.K. oyuncusu Eren Tip’e 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası ve 114258 lisans numaralı Yalova oyuncusu Mehmetali Cemal Poyrazer’e 1 (Bir ) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.