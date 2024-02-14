KUTLANAN SEVGİLİLER GÜNÜ

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi‘nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

St Valentine kavuşamayan, önlerine yasaklar konan insanların sevgisine saygı duyan ve yasaklara karşı mücadele edip, onları birleştiren önemli bir eylemciden başka biri değildi.

Dünyanın birçok ülkesinde sevgililer Gününün bu önemli özelliği unutturulmaya çalışılıyor.

İktidardakiler bu militan günün içini boşaltarak, sembolik hediyelerin alınıp verildiği bir güne dönüştürmeye daima çabaladılar.

Kapitalizmde ,yaratılan ÖZEL GÜNLER, tüketim teşvik edilerek, para kazanılan günlere dönüştürülmüştür. Oysa,SEVGİ, her zaman, farklı şekillere gösterilecek özel bir duygudur.

Bu duyguyu sadece insanlara indirgemek de yanlıştır. Sevgi, her insanın içinde olması gereken, fedakarlığı , paylaşmayı ve saygıyı da içinde barındıran en insani duygulardan biridir.

İnsanın bu duyguyu gerçekten hissedip, aktarabilmesi pek kolay olamamaktadır.

Tüm insanlığın acısını paylaşabilecek bir bilince sahip olmadıktan sonra, sevgililer gününü kutlamışsınız, bunun ne anlamı var?

Netanyahu da sevgililer gününde kendisi için özel bir insana mutlaka sevgisini ifade etmek için hediyeler almıştır. Ancak bu Netanyahu’nun sevgililer gününü anladığı anlamına gelmez.

Her gün yüzlerce Filistinli’yi öldürmek için savaşı sürdürme emri veren bir insanın sevgililer gününden anladığı hiçbir şey yoktur.

Aynı şekilde 1963-74 döneminde Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarını dikkate almayan, hala çözümsüzlüğü destekleyen Rum siyasi çevreleri de St Valentin gününden söz edemez.

Türk çıkarcılarına gelince…

Siz hiç kendi evini, tarlasını, tüm hatıralarını Kuzey’de bırakmış bir adamın, ailesinden bir ferdin ölümünde, dıoğduğu topraklardan bir avuç toprak getirerek mezara attığını gördünüz mü?

Bu tavır, köklerine sıkı sıkıya bağlı olmak, en değerli sevgililer gününden daha önemlidir.

Kıbrıslılar ne yazık ki, bireysel çıkarları için, İNSANLIKLARINI, DUYGULARINI, SEVGİYİ ifade etme şeklini de kaybettiler.

Oysa St Valentin, kilisenin tüm yasaklamalarına rağmen, ölümü göze alarak, birbirlerini seven insanların kavuşması için ellerinden geleni yaptı.Bu uğurda hayatını bile kaybettiği birçok metinde yazmaktadır.

Rum olsun, Türk olsun birçok politikacı, çözüm için emek verip çalışmaları durumunda, adanın her iki yanındaki insanların arasında ST VALENTİN etkisi yaratacağını hiç düşünmeden, dar çıkarlar için, Kıbrıs’ı , burada yaşayanlara CEHENNEM’e dönüştürmeyi önemli bir iş olarak lanse etmeye çalışıyorlar.

Sevgililer Gününü kutlayan herkes, bu günü dar anlam içerisinde, tüketim toplumuna malzeme taşıyacak bir gün olarak hatırlamak yerine, farklı olan tüm insanları kucaklayacak bir gün yapmalı.

İşte o zaman, hepimiz gerçek SEVGİLİLER GÜNÜnü hak edeceğiz.