Şanslı numara belli oldu

28 Ağustos 2018 çekilişinde 600.000TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi

Taşer Kanlı tarafından satılan “23064” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından

gerçekleştirilen 28 Ağustos 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam

çekildi. Çekilişte 600.000TL’lik büyük ikramiye “23064” numaralı bilete

isabet etti.

28 Ağustos çekilişinin şanslı numarası “23064”

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük

ikramiye olan 600.000TL, Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satılan

“23064” numaralı bilete isabet etti.

8 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük

ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak. Bilet fiyatı

15TL olarak yarından (29 Ağustos 2018) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi

web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş

sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden

biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.