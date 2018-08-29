Şanslı numara belli oldu

28 Ağustos 2018 çekilişinde 600.000TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi
Taşer Kanlı tarafından satılan “23064” numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından
gerçekleştirilen 28 Ağustos 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam
çekildi. Çekilişte 600.000TL’lik büyük ikramiye “23064” numaralı bilete
isabet etti.
28 Ağustos çekilişinin şanslı numarası “23064”
Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük
ikramiye olan 600.000TL, Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satılan
“23064” numaralı bilete isabet etti.
8 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük
ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak. Bilet fiyatı
15TL olarak yarından (29 Ağustos 2018) itibaren satışa sunulacak.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi
web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş
sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden
biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.