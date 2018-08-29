Ergüçlü “Lefkoşa Çarşı Esnafı”nı ebedileştirdi

FOTOĞRAFLARI KİTAP HALİNE GETİRDİ:

Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün “Lefkoşa Çarşı Esnafı” sergisi fotoğrafları kitaplaştırılarak, fotoğrafı yer alan esnafa hediye edildi

Duayen gazeteci ve Lefkoşa aşığı Süleyman Ergüçlü’nün “Lefkoşa Çarşı Esnafı” fotoğrafları, KKTC Telsim’in desteğiyle kitaplaştırılarak, esnafa hediye edildi. Üç sergide yer alan toplam 182 fotoğrafın yer aldığı kitapta, yaşlısından gencine, her meslekten Lefkoşa Suriçi esnaf portreleri yer alıyor. Unutulmaya yüz tutmuş Lefkoşa Suriçi’ni, tarihi ve mimari güzellikleriyle korunmasını ve yaşatması amaçlanan projede, yıllardır bölgeyi terk etmeyen ve her türlü zorluğa karşı mücadele eden esnafa vefa borcu olarak nitelendirildi.

Projenin, Lefkoşa’ya bir affettirme projesi olduğunu söyleyen Süleyman Ergüçlü, çalışmanın şu şekilde doğduğunu söyledi: “Bir gün, kızım Hazar Ergüçlü’yü, eski Lefkoşa’da bir gezdirmek istedim. Lefkoşa Surlariçi’nde doğup büyüdüğüm için, ona da tanıtmak istemiştim. Kızımın, kültürüne katkı koymak istedim. Doğduğum evi, doğduğum mahalleyi, büyüdüğüm sokakları, gittiğim ilkokulu gösterdim. Gördüm ki; benim bıraktığım, eski Lefkoşa değil. Başka şeyler… Başka birileri vardı. Mesela, “Şu sokaktan aman geçmeyin. Çok güvenli olmayabilir” gibi, uyarılar aldık. Bir Lefkoşalı olarak, bu beni fevkalade üzmüştü.”

Kendisinin Lefkoşa’ya affettirmesi gerektiğini, teşekkür borcu olduğunu ifade eden Ergüçlü, kitapları fotoğrafı yer alan esnafa beşer tane KKTC Telsim’in hediyesi olarak takdim ettiklerini söyledi.