Saner’den ilk açıklama:Öncelikli hedef 2021 bütçesini Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etmek

Başbakan Ersan Saner, hükümetin öncelikli hedefinin 2021 bütçesini Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etmek olduğunu kaydederek, COVİD-19’un ekonomik etkilerini giderebilmek ve iş hayatına kolaylık sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

Makamındaki ilk röportajını TAK’a ve BRT’ye veren Saner, hükümetin hedeflerini anlattı, soruları yanıtladı.

Kabine değişikliğiyle ilgili eleştirileri ve soruları da yanıtlayan Saner, “Aynı kabine devam etseydi, bu Sayın Ersin Tatar hükümetinin devamı olacaktı. Kabinede atılan adımlar, arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak ve daha enerjik bir başlangıç yapmaları içindi. Bunun aksi bir düşünce olamaz. Aksi bir düşünce olsa zaten bakan değişikliği olurdu…” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET PROGRAMI PAZARTESİ GENEL KURULDA OKUNACAK

Bakanlar Kurulu listesinin bugün Meclis’te okunduğunu, hükümet programının da pazartesi Meclis’e sunulacağını belirten Başbakan Saner, hükümet programının Meclis’e sunulması için öngörülen yasal sürenin 7 gün olduğunu ancak programı iki gün içinde tamamlayarak Genel Kurul’a sunacaklarını kaydetti.

“Kaybedecek zamanımız yok” diyen Saner, bu adımın hükümetin sorunlara ne kadar ivedi çözüm bulacağına dair gösterge olacağını da söyledi.

“GÜVENOYU ALIR ALMAZ BÜTÇEYİ MECLİS’E GÖNDERECEĞİZ… ÇALIŞMA HAYATINDAKİ SORUNLARI GİDERECEK TÜZÜKLERİN GEÇİRİLMESİ İÇİN DE ADIM ATACAĞIZ”

Ersan Saner, hükümet programının Meclis’te okunmasından iki tam gün sonra program üzerindeki görüşmelerin başlayacağını belirterek, güvenoyu alır almaz Bakanlar Kurulu’nu toplayacaklarını, bütçenin Meclis’e gönderilmesi, sonrasında da çalışma hayatındaki sorunları giderecek tüzüklerin geçirilmesi için adım atacaklarını ifade etti.

“DÜNYADA COVİD-19’UN ETKİLERİ SÜRÜYOR… ÖNGÖRÜDE BULUNMAK KOLAY DEĞİL”

COVİD-19’un etkilerinin dünyada da Güney Kıbrıs’ta da ciddi şekilde hissedildiğini dile getiren Ersan Saner, dünyada aşıyla ilgili tartışmaların sürdüğünü, COVİD-19’la ilgili öngörüde bulunmanın kolay olmadığını belirtti.

Ersan Saner, UBP-HP koalisyon hükümeti döneminde alınan kararların salgının ülkede etkili olmasının önüne geçtiğini de söyledi.

Saner, “En öncelikli hedef 2021 bütçesini de Meclis’e sevk etmek. Erken seçim tarihi olarak belirlenen Ekim 2021’e kadar COVİD-19’un ekonomik etkilerinin giderebilmek ve iş hayatına kolaylık sağlamak için çalışacağız” dedi.

“KABİNEDE ATILAN ADIMLAR, ARKADAŞLARIMIZIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK VE DAHA ENERJİK BİR BAŞLANGIÇ YAPMALARI İÇİNDİ”

Kabinedeki değişiklik ve bununla ilgili eleştirilerin sorulması üzerine Başbakan Saner, “Bakan arkadaşlarımızın hepsi aynı kaldı. Sadece görevlerinde değişiklik oldu. Aynı kabine devam etseydi, bu Sayın Ersin Tatar hükümetinin devamı olacaktı. Kabinede atılan adımlar, arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak ve daha enerjik bir başlangıç yapmaları içindi. Bunun aksi bir düşünce olamaz. Aksi bir düşünce olsa zaten bakan değişikliği olurdu…” şeklinde konuştu.

“Kabinedeki dağılım nedeniyle size kırgınlığını iletenler oldu mu?” sorusu üzerine Saner, “Ben de görev sürem içinde bazen Bakanlar Kurulu’nda bulundum, bazen bulunamadım. Bu bir bayrak yarışıdır. Kırgınlığa, dargınlığa yer yoktur” dedi.

UBP’nin halkı en iyi anlayan parti; UBP’deki her bir milletvekilinin de bakanlık yapabilecek kapasitede olduğunu belirten Saner, ülke için gerekli çalışmaların sadece bakan değil milletvekili olarak da yapılabileceğine işaret etti.

“KOMİTELERDE AĞIRLIKTA OLACAĞIZ… ARKADAŞLARIMIZA BURADA DA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞECEK”

Başbakan Saner, “Bakan olmadığım dönemlerde komite başkanlığı yapıyordum. Genel Sekreter olmama rağmen Avrupa Birliği uyum yasalarıyla ilgili komitenin başındaydım. Bütün arkadaşlarımın aynı şekilde davrandığını düşünüyorum. Bu hükümette UBP komitelerde ağırlıkta olacak. Arkadaşlarımıza burada da önemli görevler düşecek” şeklinde konuştu.

KURULTAY… “UBP, DEMOKRATİK TEAMÜLLERDEN HİÇBİR ZAMAN AYRILMAMIŞTIR”

Kurultayla ilgili soru üzerine Başbakan Ersan Saner, parti meclisinde hükümet kurulduğu takdirde kurultaya tek adayla gidileceği, tarihin hükümet çalışmaları çerçevesinde belirleneceğini yönünde karar alındığını anımsattı.

Başbakan Saner, “Bu konudan en ufak bir sapma yoktur. Güvenoyunu alalım, kurultayı da gerçekleştireceğiz. UBP, demokratik teamüllerden hiçbir zaman ayrılmamıştır, bundan sonra da ayrılmaya niyeti yoktur” şeklinde konuştu.