Saner yeni kabineyi Tatar’a sundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner başbakanlığında kurulan UBP DP YDP koalisyon hükümeti kabinesi saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.

Dün açıklanan hükümet protokolüne göre, UBP Başbakanlık ve 7 bakanlık, DP 2 bakanlık, YDP ise bir bakanlık aldı.

İşte Kabine:

Başbakan – Hamza Ersan Saner UBP

Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı – Erhan Arıklı YDP

Dışişleri Bakanlığı – Tahsin Ertuğruloğlu UBP

İçişleri Bakanlığı – Kutlu Evren UBP

Maliye Bakanlığı – Dursun Oğuz UBP

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – Olgun Amcaoğlu UBP

Sağlık Bakanlığı – Ali Pilli UBP

Ulaştırma Bakanlığı – Ünal Üstel UBP

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – Nazım Çavuşoğlu UBP

Turizm ve Çevre Bakanlığı – Fikri Ataoğlu DP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Koral Çağman DP