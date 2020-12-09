Saner yeni kabineyi Tatar’a sundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner başbakanlığında kurulan UBP DP YDP koalisyon hükümeti kabinesi saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.
Dün açıklanan hükümet protokolüne göre, UBP Başbakanlık ve 7 bakanlık, DP 2 bakanlık, YDP ise bir bakanlık aldı.
İşte Kabine:
Başbakan – Hamza Ersan Saner UBP
Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı – Erhan Arıklı YDP
Dışişleri Bakanlığı – Tahsin Ertuğruloğlu UBP
İçişleri Bakanlığı – Kutlu Evren UBP
Maliye Bakanlığı – Dursun Oğuz UBP
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – Olgun Amcaoğlu UBP
Sağlık Bakanlığı – Ali Pilli UBP
Ulaştırma Bakanlığı – Ünal Üstel UBP
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – Nazım Çavuşoğlu UBP
Turizm ve Çevre Bakanlığı – Fikri Ataoğlu DP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Koral Çağman DP