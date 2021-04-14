Saner: Toplu taşıma sektörü ülkemiz için çok önemlidir.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç ve heyetini bugün Başbakanlık’ta kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Başbakan Ersan Saner, covid-19 sürecinin bütün dünyayı sarsmış durumda olduğu ve tüm dünyadaki gerek ekonomiler, gerekse sağlık sistemlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek ülkemizin diğer ülkelere göre o noktada olmasa da göreceli olarak bundan nasibini aldığı ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşandığının bir gerçek olduğu vurgusunu yaptı.

Devletin gelirlerinde ciddi bir azalma olduğuna dikkati çeken Başbakan Ersan Saner “böyle dönemlerde devletin özel sektörün de yanında olması önemlidir. Sizlerle ortak hareket ederek bulmuş olduğumuz çözüm önerisinin sizin tarafınızdan takdir edilmesi bizim adımıza çok önemlidir. Bu tip dayanışmaların ülkede birliğe ihtiyaç duyulduğu dönemlerde ortaya çıkması gerektiğine inanıyorum. Sorunların üstesinden ancak bu şekilde hareket ederek gelebileceğimizi düşünmekteyim.” dedi. İmkanlar ölçüsünde özel sektöre katkılar yapmaktan çekinmeyceğini de ifade ettti.

Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç kabulde yaptığı konuşmada, bugün geçmiş günlerde ortadaki sorunu çözülmesi yönünde Başbakan Saner’e teşekkür etmek üzere ziyaret ettiklerini belirterek bu ziyaret vesilesiyle de sorunlarını da aktarıp çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti. “Biz de bu ülkenin zorda olduğunun farkındayız . Ancak zoruluklar içindeki bu süreç bizleri de zorladığı için geçtiğimiz günlerde bazı istenmeyen olaylar yaşandığını ama ülkenin içinde olduğu sıkıntının bilincinde olarak da bu eylem sırasında çok katı eylemlerde bulunmadıklarının altını çizdi ve bir çözüm yolunu bulunacağına inanç belirtti. Başbakan Ersan Saner’e toplu taşımadaki sorunları ve nelerin yapılması gerektiğini aktarma fırsatı verdiği için de teşekkür etti.