57’si yerel toplam 73 yeni vaka

“Toplam 8789 test yapıldı, 57’si yerel 73 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8789 olup, 57’si yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir.

8 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 57 kişi ise yerel vakadır.

13 kişi Lefkoşa, 29 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Metehan-2/ K.Kaymaklı-2/ Surlariçi-3 / Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez- 6/ Kozanköy-1/ Alsancak-1/ Karakum-1/ Zeytinlik-1/

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -18 / Alaniçi-2/ Kaliland-2/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-1/ Beyarmudu-1/ Karakol -1 / Salamis-1 / Vadili-1

İskele

Yenierenköy-4 / Altınova-1

14 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8789

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 57

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 854.331

Toplam Vaka Sayısı: 5263

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4491

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 745

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 87

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 653

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 37

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 89