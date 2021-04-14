57’si yerel toplam 73 yeni vaka

“Toplam 8789 test yapıldı, 57’si yerel 73 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8789 olup, 57’si yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir.
8 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 57 kişi ise yerel vakadır.
13 kişi Lefkoşa, 29 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Metehan-2/ K.Kaymaklı-2/ Surlariçi-3 / Hamitköy-1
Girne
Girne Merkez- 6/ Kozanköy-1/ Alsancak-1/ Karakum-1/ Zeytinlik-1/
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -18 / Alaniçi-2/ Kaliland-2/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-1/ Beyarmudu-1/ Karakol -1 / Salamis-1 / Vadili-1
İskele
Yenierenköy-4 / Altınova-1
14 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8789
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 57
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 854.331
Toplam Vaka Sayısı: 5263
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4491
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 745
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 87
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 653
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 37
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 89