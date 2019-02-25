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Saner: Tarihe geçtiniz Sayın Çeler

25 Şubat 2019
hamza ersan saner

UBP Mağusa Milletvekili Ersan Saner, inşaatta düşerek can veren Beyazıt Temiz’in “çalışma izni olmadan” inşaatta yer aldığını söyledi.

Adaya 33 gün önce “ön izin” ile gelen Temiz’in, çalışma izni olmadan inşaatta yer almasının “ihmaller dizisi” olduğunun altını çizen Saner, “Sayın Çeler, çalışma izni olmayan şahısların inşaatlarda can vermesine yol açan bakan olarak tarihe geçecek” dedi.

Mecliste konuşan Çalışma eski Bakanı Ersan Saner, “Çalışma hayatı üzerinde en çok popülizm yapan bakan sayın Çeler. Bu işler şakaya gelmez. Ülkeye gelen her çalışan, bakanlığın sorumluluğundadır. Umarım bu bilinçle görev yaparsanız” dedi.

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