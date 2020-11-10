Saner: Kurultay tarihi belirlenmedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Vekili Ersan Saner, henüz belirlenmiş bir kurultay tarihi olmadığını ve buna karar verecek mercinin de parti meclisi olduğunu söyledi. Saner, ihtiyaç olması halinde parti meclisinin toplantıya çağrılacağını vurguladı.

UBP Başkan Vekili Ersan Saner, bugün saat 14.00’de toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısından kısa bir süre çıkıp, basına açıklamalarda bulundu.

“GENEL DURUMU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPIYORUZ”

Ersan Saner, UBP MYK’da parti içi konuların değerlendirildiğini ve herhangi bir karar alma amacıyla toplanmadıklarına işaret etti. Saner, parti meclisinin kendisine verdiği hükümet kurma görevi çerçevesinde gerçekleştirdiği temasların ardından genel durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

Merkez yönetim kurulu öncesinde partinin meclis grubunun toplandığını kaydeden Saner, toplantının aile içi gelişen olayları değerlendirme toplantısı olduğunu vurguladı.

Basınla paylaşılacak bir durum olmadığını, sadece parti içi kararlar üretmek için toplandıklarını yineleyen Saner, gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği basına, gerekli görmeleri halinde, açıklama yapılacağını söyledi.

“KURULTAY TARİHİ BELİRLENMEDİ.. “

Ersan Saner, Cumartesi günü kurultay yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtında, “Kurultay tarihi belirlenmedi ki cumartesi yapılsın” dedi.

Kendilerinin de cumartesi kurultay yapılacağına ilişkin haberleri gördüklerini kaydeden Saner, UBP’nin bir kurultay tarihi belirlemediğini belirterek, kurultay tarihinin parti meclisince belirleneceğini ve bu konuda başka herhangi bir mercinin açıklama yapamayacağını hatırlattı.

Saner, ihtiyaç olması halinde parti meclisinin toplantıya çağıracaklarını vurguladı.