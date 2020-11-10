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Pfizer/BionTech’in Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu

10 Kasım 2020
Covid-19 aşısı fiyatı





Tüm dünyada 50 milyonu aşkın kişinin enfekte olmasına ve yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisine karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Küresel aşı yarışında bir adım öne geçen Pfizer/BionTech geliştirdiği deneysel aşıyı fiyatlandırmaya hazırlanıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yüzde 90’dan fazla koruma sağladığı duyurulan aşının fiyatının piyasa değerinin altında olacağı ve bölgelere göre farklılık gösterebileceği belirtildi.







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10 Kasım 2020

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