Pfizer/BionTech’in Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu

T\u00fcm d\u00fcnyada 50 milyonu a\u015fk\u0131n ki\u015finin enfekte olmas\u0131na ve yakla\u015f\u0131k 1 milyon 300 bin ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) pandemisine kar\u015f\u0131 geli\u015ftirilen a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda sona yakla\u015f\u0131l\u0131yor. K\u00fcresel a\u015f\u0131 yar\u0131\u015f\u0131nda bir ad\u0131m \u00f6ne ge\u00e7en Pfizer\/BionTech geli\u015ftirdi\u011fi deneysel a\u015f\u0131y\u0131 fiyatland\u0131rmaya haz\u0131rlan\u0131yor. Yetkililer taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, y\u00fczde 90\u2019dan fazla koruma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 duyurulan a\u015f\u0131n\u0131n fiyat\u0131n\u0131n piyasa de\u011ferinin alt\u0131nda olaca\u011f\u0131 ve b\u00f6lgelere g\u00f6re farkl\u0131l\u0131k g\u00f6sterebilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\r\nFinancial Times gazetesinin d\u00fczenledi\u011fi \u00a0bir \u00e7evrimi\u00e7i etkinlikte konu\u015fan Alman BionTech firmas\u0131n\u0131n strateji ba\u015fkan\u0131 Ryan Richardson, ABD\u2019li Pfizer ile ortak geli\u015ftirilen ve hen\u00fcz yasal onay almam\u0131\u015f olan a\u015f\u0131n\u0131n fiyat etiketinin, \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn finansal risklerini yans\u0131taca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\nF\u0130YATLAR D\u00dcNYANIN BEL\u0130RL\u0130 B\u00d6LGELER\u0130NDE DAHA FARKLI OLAB\u0130L\u0130R\r\nRichardson, "\u0130novasyonun sermaye ve yat\u0131r\u0131m gerektirdi\u011fini kabul eden dengeli bir yakla\u015f\u0131m izlemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, bu nedenle a\u015f\u0131m\u0131z\u0131 i\u00e7inde bulundu\u011fumuz durumu yans\u0131tan tipik piyasa oranlar\u0131n\u0131n \u00e7ok alt\u0131nda fiyatland\u0131rmay\u0131 planl\u0131yoruz. Da\u011f\u0131t\u0131m ve depolama gibi nedenlerden dolay\u0131 d\u00fcnyan\u0131n belirli b\u00f6lgelerinde farkl\u0131 fiyatland\u0131rma olmas\u0131n\u0131 bekliyorum\u201d ifadeleri kulland\u0131. Bununla birlikte Richardson a\u015f\u0131n\u0131n fiyat\u0131yla ilgili net bir rakam vermeyi reddetti.\r\nY\u00dcZDE 90 KORUMA SA\u011eLADI\r\nPfizer\u2019dan taraf\u0131ndan d\u00fcn yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada , Alman BionTech SE firmas\u0131yla geli\u015ftirilen deneysel corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n, klinik denemelerin son a\u015famas\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011fu duyuruldu. 43 binden fazla\u00a0g\u00f6n\u00fcll\u00fcyle yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ara verilerinde de a\u015f\u0131n\u0131n y\u00fczde 90\u2019dan fazla etkili oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nABD \u0130LE YAPILAN ANLA\u015eMADA DOZ BA\u015eINA 160 TL'DEN F\u0130YATLANDIRILDI\r\n\r\nBununla birlikte,\u00a0 Temmuz ay\u0131nda Pfizer ile ABD h\u00fck\u00fcmetiyle 100 milyon doz a\u015f\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 1,95 milyar dolarl\u0131k bir anla\u015fma imzalad\u0131. Bu da iki doz halinde uygulanan a\u015f\u0131n\u0131n ABD\u2019deki fiyat\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k olarak 39 dolar\u00a0 (yakla\u015f\u0131k 328 T\u00fcrk Liras\u0131) veya doz ba\u015f\u0131 fiyat\u0131n\u0131n 19,5 (yakla\u015f\u0131k 160 T\u00fcrk liras\u0131) dolar oldu\u011fu anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\nAvrupa Komisyonu ise yar\u0131n \u00a0Pfizer ve BioNTech ile yapaca\u011f\u0131 tedarik anla\u015fmas\u0131n\u0131n detaylar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fecek. Bu haftan\u0131n ba\u015flar\u0131nda blok, 300 milyon dozluk bir s\u00f6zle\u015fmenin mali \u015fartlar sa\u011flanmadan imzalanmaya yak\u0131n oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u00d6te yandan Richardson, ortak iki \u015firketin 2021'in sonunda t\u00fcm d\u00fcnyaya 1,3 milyar doz a\u015f\u0131 tedarik etme hedefinde ilerledi\u011fini bildirdi.\r\n\r\n