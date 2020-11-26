Saner: Geniş tabanlı hükümette , UBP domine ederse yer alırız

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, geniş tabanlı bir hükümet arayışı içinde ancak UBP “domine” ederse yer yer alabileceklerini söyledi.

Saner, BRT’de katıldığı programda hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi. Meclis içinde en büyük çoğunluğun UBP’de olduğuna işaret eden Saner, hükümet formülleri içinde UBP’nin çoğunlukta yer almasının demokrasi gereği olduğunu belirtti.

Ersan Saner, “Bir hükümet kurulacaksa, UBP’nin ve UBP’ye bir teklif yapılıyor ya da görev veriliyorsa, o oluşum, UBP’nin domine edeceği bir model olursa demokratik teamüllere uygun olacak. Demokrasi ve teamüller hepimize lazım… Bugün çoğunluk UBP’de ise buna saygı gösterilmelidir…

UBP tekrar görev alırsa, şu parti ile bu olmuştu, bu partiyle bu olmuştu diye kendimizi haklı çıkaracak bir niyetten çok öte, Kıbrıs Türk Halkı’nın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, erken seçimin de halkın gündeminde olmadığını bilerek, sorumluluğumuzun bir o kadar daha arttığına inanarak çalışacağız” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Paritisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın demokrasi anlayışında bir sorun görmediklerini ifade eden Saner, şöyle devam etti:

“Bizler de UBP olarak bu ülkenin hassasiyetlini iyi biliyoruz. UBP, Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52 oranla kazanmıştır. Toplumsal hassasiyetini iyi gözlemliyoruz. UBP’nin hükümeti domine etmesi, öncülük etmesi gerekir. O nedenle demokrasi hepimize lazımdır. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Aynı saygıyı biz de bekliyoruz. Biz görev alırsa, bu konuları tekrardan görüşür, gereğini yapmaya hazırız. Başta Sayın Erhürman olmak üzere, herkes demoktraik kurallar içinde hareket edeceğine inanıyoruz. Biz herkesin hassasiyetlerine saygı gösteriyoruz, herkes de bize saygı göstermeli”

“HP İLE BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRDİK…”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın dünkü konuşmasında UBP-HP Hükümeti mesajı vermesine de değinen Saner, görev almaları halinde diğer partilerle olduğu gibi HP ile de görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Saner, “HP ile bazı sorunlar yaşansa da, Covid ile ilgili edinilen başarı, birlikte uyum içinde çalışmamızın ürünüdür… Evet! Eğer yeni hükümet çalışılacaksa, HP başta olmak üzere, hepsiyle çalışmaya hazır olduğumuzu söylerim HP ile geçirdiğimiz başarılı döneme Sayın Cumhurbaşkanı vurgu yapmıştır. HP ile de hükümet kurulacaksa, aynı başarılı süreci geçirebileceğimiz yönündeki inancım mevcuttur. Diğer partilerle de olabilir. UBP ile HP’nin bir takım sıkıntıları olmuştur ama bunları aşamayacağımıza inanmıyorum. Çözüm, niyet olduktan sonra vardır” dedi.