Maradona: Yüz binlerce hayranı ‘ölümsüz dev’i son kez selamlamak için sıraya girdi

Üç günlük yas ilan edilen Arjantin’de binlerce hayranı, kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata veda eden efsane futbolcu Diego Maradona’ya veda etmek üzere Buenos Aires’deki başkanlık sarayına akıyor.

Maradona’nın 10 numaralı formasıyla yattığı, üzerine Arjantin bayrağı serili naaşını bugün akşam saatlerine kadar bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Halkın ziyaretine açılan başkanlık sarayı Casa Rosada’nın kapıları açıldığında kalabalıktan bir kesim güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen bariyerleri aşarak içeri girmek isteyince bazı gergin sahneler yaşandı.