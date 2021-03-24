Saner: Emin adımlarla ilerleyerek ekonomimizi canlandıracağız

Başbakan Ersan Saner, “Çarkların dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz daha üçüncü ayımızı yeni doldurduk. Üretilen projeler sayesinde bu noktaya geldik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Emin adımlarla ilerleyerek, ekonomimizi canlandıracağız” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tanıtımını dün muhalefet partisi başkanlarına yapılan elektronik bileklik uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Saner, hem ev karantinasına hem de otellerdeki kapalı grupların sağlanması kapsamında bu uygulamaya başlanacağını söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerilerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başbakan Saner, “Havalar ısındığında diğer ülkelere göre daha şanslı olacağız. Çarkların dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz daha üçüncü ayımızı yeni doldurduk. Üretilen projeler sayesinde bu noktaya geldik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Emin adımlarla ilerleyerek, ekonomimizi canlandıracağız” diye konuştu.

“DÜN İTİBARİYLE 7 BİN 800 ÖĞRENCİ ÜLKEYE GELMİŞ BULUNMAKTADIR”

Saner, yükseköğrenimde daha avantajlı olunduğuna dikkat çekerek, “Bir planlama yaptık, öğrencilerimiz gelecek karantinalarını tamamlayacak ve eğitimlerine başlayacak. Dün itibariyle 7 bin 800 öğrenci ülkeye gelmiş bulunmaktadır” dedi.

“Bugün itibariyle adadalar… En basitinden bugün 7 bin 800 artı bir litre süt, bir ekmek demektir…” diyen Saner, bir üniversitenin 1 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında da 1035 öğrenci beklediğini belirterek, çalışmalar tamamlandıktan sonra tarifeli seferlerin başlayabileceğini ve bir notam yayınlanacağını aktardı.

“TÜRKİYE KENDİ ADINA ALMIŞ OLDUĞU AŞILARI BİZİMLE PAYLAŞIYOR”

Saner, Türkiye ile iletişimin her zaman olduğu gibi en üst düzeyde olduğunu belirterek, aşı konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bakıldığı zaman 110 bin aşı geldiğini, anavatan Türkiye’den ise KKTC’ye 100 bin aşı geldiğini aktardı.

Nüfus oranına bakıldığında ise 300 bin kişiye tekabül ettiğine değinen Saner, KKTC’nin çift doz aşılamada üçüncü sırada olunduğunu dile getirdi.

Aşı tedarikinde yaşanan sıkıntı, aşıya ulaşımdan kaynaklandığının altını çizen Başbakan Ersan Saner, “Anavatan Türkiye, kendi adına almış olduğu aşıları bizimle paylaşmaktadır… Tarih vermiyoruz çünkü verilen tarihte olmayınca, muhalefet saldırıya geçiyor” dedi.

“3 AYDA BUNLARI YAPMAK PEK DE KOLAY DEĞİLDİR…”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 4 protokol ve bir de İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması olduğuna dikkat çeken Saner, şöyle konuştu:

“2013 yılında temellerini atmaya başladığımız yollar olmak üzere, Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane, Gazimağusa’ya ise yeni bir sanayi bölgesi… Yurt dışından da gelecek olan yatırımcılarla canlanacak olan sanayi projesi üzerinde çalışmamız bulunuyor. 3 ayda bunları yapmak pek de kolay değildir…”

“BİZ ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

Erken seçimin gündemde olması nedeniyle de konuşan Başbakan Ersan Saner, şöyle devam etti:

“Partimizle ve parti başkanlarıyla görüşüp son noktayı koyacağız. Tüm bunlar ortadayken, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik’in, o açıklamayı yapmadan keşke benimle bir görüşseydi. Olabilir de sonuç itibariyle siyaset. Yargının da kendi üzerine düşen sorumlulukları vardır. Bizlerde de görüş alışverişinde bulunması daha doğru olacaktır diye düşünüyorum…

İLERİYE DÖNÜK ADIMLAR ATMAK HEDEFİMİZDİR

İcraat hükümeti kurmuş olsaydık da seçim Mart 2022’de olacaktı. İcraat hükümetinin kurulamamasında partilerin kendilerine göre haklı sebepleri olabilir tabi. Toplumu sorunlarla boğuşturmamak için biz elimizi taşın altına koyduk. Dolayısıyla bu konuda kararlılığımız devam etmektedir. KKTC ekonomisinin önceki noktaya taşımak ve ileriye dönük adımlar atmak hedefimizdir.”

“HÜKÜMETTE BİR SIKINTI YOK”

UBP-DP-YDP hükümetinde bir sıkıntı olmadığını da aktaran Saner, “İyi gidiyoruz. Böyle haberleri duyunca gülüp geçiyorum” dedi.

49 BİN 805 KİŞİYE, 60 MİLYON 586 BİN 800 TL İSTİHDAM ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİ

Başbakan Ersan Saner, 1500 TL destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını ifade etti.

Saner, dün itibariyle toplamda 49 bin 805 işçimizi 60 milyon 486 bin 800 TL ödemenin gerçekleştirildiğini belirtti.

“BU RAKAMLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZVERİSİDİR”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (TIP-İŞ) eylem uyarısı hakkında da konuşan Saner, “Sabah Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı ile görüştük. Bugün bu konudaki hükümetimizin görüşünü paylaşırım. Sağlık çalışanlarımızla gerekli temasları kuracağız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını teslim etmek zorundayız… Çünkü bu rakamlar onların özverisidir” ifadelerini kullandı.

“TARTIŞMA NOKTASI DA PARTİMİZ OLMALIDIR”

“Her türlü eleştiriye açık bir insanım” diyen Başbakan Saner, şöyle konuştu:

“Parti içerisindeki arkadaşlarımın, görüşlerini ifade etmelerinin parti organlarında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tartışma noktası da partimiz olmalıdır. Dolayısıyla bunun dışındaki davranışlar partiye zarar verir. Kalıcı olan partidir biz yolcuyuz. Siyasi etik gereği olmaması gerektiğini düşünüyorum”