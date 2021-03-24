Kıbrıs
Spor salonları ve bet ofisleri yeniden açıldı
Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 önlemleri çerçevesinde aldığı kararlar kapsamında spor salonları ve bet ofisler bugün hizmet vermeye yeniden başladı.
Bet ofisleri ve spor salonları PCR yaptırmak koşuluyla bugünden itibaren yeniden hizmet verebilecek.
Karara göre, bet ofislerin kapalı alanlarının 1/3’ü çalıştırılabilecek. Bet ofislerinde yemek ve içmek kesinlikle yasak olacak.
Spor salonlarında (fitness) ise taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen salonlar kapatılabilecek.