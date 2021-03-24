Kıbrıs

Spor salonları ve bet ofisleri yeniden açıldı

24 Mart 2021
Spor salonU





Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 önlemleri çerçevesinde aldığı kararlar kapsamında  spor salonları ve bet ofisler bugün hizmet vermeye yeniden başladı.

Bet ofisleri ve  spor salonları PCR yaptırmak koşuluyla bugünden itibaren yeniden hizmet verebilecek.

Karara göre, bet ofislerin kapalı alanlarının 1/3’ü çalıştırılabilecek. Bet ofislerinde yemek ve içmek kesinlikle yasak olacak.

Spor salonlarında (fitness) ise taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen salonlar kapatılabilecek.





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24 Mart 2021




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