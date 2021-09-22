Sancılı İnek 10 yıl sonra yeniden sahnede!

2008 Yılında bir araya gelip ‘Sancılı İnek’ adıyla sahne almaya başlayan grup 2011 yılına kadar yaptığı sahneler ve Türkçe yorumları ile adından sıkça söz ettirip hafızalarımızda iz bırakmıştı.

Müzik kariyerlerine farklı yollarda devam eden grup üyeleri bugün tam 10 yıl sonra bir araya gelerek Sancılı severlere hem anılarını tazelemeyi hem de özledikleri eğlenceyi sunmaya hazırlanıyor. Vokalde Nafiz Dölek, Gitarda Cem Kalfaoğlu, Bas Gitarda Fikret Cambulat ve Davulda Buğra Pekdoğan’dan oluşan Sancılı İnek ekibi 29 Eylül Çarşamba akşamı Lefkoşa Narnia Garden sahnesinde 10 yıl sonra sevenleriyle buluşacak.