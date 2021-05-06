Sanayide değişim zamanı

Sanayi Odası’nda seçim heyecanı yaşanıyor. 22 Mayıs’ta yapılacak genel kurul için Ali Kamacıoğlu Başkanlığı’ndaki aday yönetim kurulu görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası genel kurulu 22 Mayıs’ta yapılıyor.

Tanınmış iş insanlarından oluşan 14 kişilik bir grup dün düzenledikleri basın toplantısında Sanayi Odası yönetimine aday olduklarını açıkladılar ve seçilmeleri halinde yapacakları icraatla ilgili bilgi verdiler.

İş insanı Ali Kamacıoğlu basın toplantısında 14 kişilik grubun icraat planını şöyle açıkladı:

“Öncelikle, bizlere buraya kadar eşlik etmek için gelen siz değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Hepiniz bu salgın koşullarında inanılmaz bir efor ile hizmet etmeye çalışmaktasınız. Hepinizi bu özverinizden dolayı tebrik ediyorum.

Daha önce hizmet etmiş ve etmekte olan başkanlar ve yönetim kurullarına da teşekkür ederiz. Evet sanayi odası yönetim yarışına bizler de aday olduk.

Bizler bu göreve talip olurken, Sanayi Odasının vizyonuna yeni bir bakış açısı kazandırma, sanayimizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını arttırma misyonu ile yola çıkıyoruz. Bu yoldaki öncelikli vizyonumuz, güçlü sanayi odası ve verimli sanayi üretimi olacaktır.

Bu yolda 6 temel ilkemiz olacak;

Saygınlık Erişilebilirlik Hesap verilebilirlik ve şeffaflık Kapsayıcılık Yenilikçilik İş birliğine açık olmak

Bu ilkeler ışığında yola çıkarken sanayicilerimiz için hazırladığımız destekler ve programlar;

Mikro (küçük) işletmelere hızlı destek programı, Girişimcilik destekleri, Kobi finansman destekleri, İşletme geliştirme destekleri, Yerel üretici kümeleme modelleri

Bu konudaki uzun soluklu deneyimlerimizi sanayi odamız için katma değere dönüştürmek istiyoruz. Covid-19 nedeni ile büyük ekonomik kayba uğramış tüm esnafımızın yanında olacak finans modellerini belirledik.

İlk icraat olarak bu konuda çalışmalarımızı yürütüp sanayicimize can suyu olacak hibelerden faydalanmak için çalışma başlatacağız. Sanayicimiz ve sanayimiz için anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile daha iyi bir iş birlikteliği kurarak, sanayimizin gelişmesi için çalışmalarımızı hızlandırıp, bölgesel sanayilerimizin kendi kendine yetebilen modellerle yönetilmesini sağlayacağız. Bu model sonucunda sanayi bölgelerinin alt yapısını, çevre temizliklerinin veya oluşan lokal sorunların kendi içinde çözülmesini hızlandırmış olacağız.

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için yapılacak çalışmalarda, firmalarımızın çevre bölgelerdeki ekonomik aktörlerle rekabet edilebilir düzeye gelmesi hedeflenmektedir.

Çağdaş bir sanayi odası için sanayicilerin bürokraside oluşan işlemlerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Yerli üretimi arttırmak hedefindeyiz.”

Yönetim Kuruluna aday olan isimler şöyle:

YÖNETİM KURULU

ALİ KAMACIOĞLU

MUSTAFA BETMEZOĞLU

MUSTAFA ERSÖZLÜ

SILA EZİÇ AKTUNÇ

SERCAN GÖRGÜNER BAHÇECİ

ABDULLAH EMİRZADE

ATİLLA BULANCAK

HASAN KAYMAKAM

HÜSEYİN RUSO

MEHMET ÇILDIR

METİN YILGIN

NİHAT YILMAZ

ERGÜN OZA

MUSTAFA TOGAY