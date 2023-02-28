Alişan Şan: Herkesten özür dilerim… Yanlış ibare kullandım

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, Barçın’a yanıt verdi. İki yıllık pandemi sürecinin ardından gelen Rusya-Ukrayna Savaşı ve hemen ardından yaşanılan deprem felaketine işaret eden Şan, ülke insanlarının ve şirketlerinin tüm bu olumsuzluklardan kötü bir şekilde etkilendiğini kaydetti.

İktidarda olmanın sorumlulukları ve zorlulukları olduğunu dile getiren Şan, iktidarda olmanın sorumluluğunun bunlara cevap vermek olduğunu söyledi. Vergide af yaptıklarını çünkü ödemeyenlerin ödememeye devam ettiğini ifade eden Bakan Şan, deprem süresince ülkede hayatın durduğunu, kimsenin vergisini düşünmediğini anlattı. Bu süredeki birliktelikle gurur duyduğunu belirten Şan, ülkede 2-3 hafta hayat durduğu için vergi affı yayımladıklarını, talepleri yerine getirdiklerini söyledi.

Sadece olayın bir yüzünü halka anlatmanın doğru olmadığını belirten Bakan Şan, “vicdansızlık” suçlamasına dikkat çekerek, çığırtkanlık yapmanın doğru bir hareket olmadığını söyledi.

Sivil Savunma ekiplerini adaya dönmelerinin ardından ziyaret ettiğini belirten Şan, “Keşke sizler de ziyaret etseydiniz, görseydiniz neler yaşandığını orada çıplaklığıyla… Oraya bir milletvekiliniz dahi gitmedi. Sizler dahi gitmediniz, deprem bölgesine… Keşke gitseydiniz” dedi. Bunun üzerine, Bakan Şan ile CTP Milletvekili Devrim Barçın arasında sesler yükseldi. Barçın yerinden, “Acılar üzerinden siyaset yapma” diyerek, Bakan Şan’ın yalan söylediğini kaydetti.

-Oturuma 10 dakika ara verildi

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise katip koltuğundan ayrıldı. Çolakoğlu, “Katip koltuğundan kalkar, çünkü doğru konuşulacak. Ayıptır” dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çolakoğlu’nun katip koltuğundan ayrılması nedeniyle oturuma 10 dakika ara verdi.

Verilen aranın ardından yeniden nisap sağlandı ve Genel Kurul toplantısı devam etti.

-Şan: “Herkesten özür dilerim… Yanlış ibare kullandım”

Maliye Bakanı Şan yeniden söz alarak konuşmasına devam etti. “Az önce sebep olduğumuz gerginlikten dolayı herkesten özür dilerim” diyen Şan, gerginlik içerisinde yanlış ibare kullandığını, deprem bölgesine gitme konusunda farklı bir yoruma sebep olduğunu söyledi. Şifa Çolakoğlu’ndan özellikle özür dilediğini dile getiren Bakan Şan, kasıtlı olarak deprem bölgesine gidişin engellenmediğini kaydetti. Şan, incittiği herkesten özür dilediğini dile getirdi.

Çözüm noktasında her şeyin kaynağa dayalı olduğunu belirten Bakan Şan, Ad-hoc komitede görüşülen yasanın özünün afetlerle mücadele olduğunu söyledi. Şan, en iyi şekilde tedbirlerin alınması inancında olduğunu dile getirdi.