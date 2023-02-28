Tatar günübirlik ziyaret çerçevesinde yarın Türkiye’ye gidiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Tatar günübirlik ziyaret çerçevesinde yarın Türkiye’ye gidiyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Türkiye’de depremlerden etkilenen üç ile taziye ziyareti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üç ile yarın taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar günübirlik ziyaret kapsamında, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’da temaslarda bulunacak.


Gaziantep’te afet bölgesine giderek, halka taziye ziyaretinde bulunacak olan Tatar, daha sonra Kahramanmaraş’a geçerek, Karacasu Konteyner Kent ile Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ndeki Çadır Kenti ziyaret edecek.

Adana bölgesinde de taziye ziyaretinde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar’a temaslarında, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de eşlik edecek.

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Tags:depremersin tatarTürkiyeziyaret
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