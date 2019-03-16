Samsung’dan Android Pie sürprizi! İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi

Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. Samsung, Huawei gibi markaların ardından Asus da yeni Android sürümüne geçecek telefonlarını açıkladı.

Samsung Galaxy Note 8 için Android Pie Türkiye’de!

22 Mart olarak gözüken Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi, Türkiye’de daha da önceden dağıtılmaya başlandı.