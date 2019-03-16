Samsung’dan Android Pie sürprizi! İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi
Samsung Galaxy Note 8 için Android Pie Türkiye’de!
22 Mart olarak gözüken Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi, Türkiye’de daha da önceden dağıtılmaya başlandı.
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Samsung, amiral gemisi modellerin ardından orta segment modelleri için de Android Pie güncellemesine başladı.
Galaxy A8 Plus 2018 için Android Pie yayınlandı!
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Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?
İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi…
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LG G7 ThinQ
LG V30
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LG V20
LG G6
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Huawei P10
Huawei Mate 10
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Honor 9
Honor View 10
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Huawei Mate 9
Huawei P20
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Huawei P20 Pro
Huawei P20 Lite
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Moto Z3
Moto Z3 Play
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Moto Z2 Force
Moto Z2 Play
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Moto X4
Moto G6 Plus
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Moto G6
Moto G6 Play
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General Mobile GM 8
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HTC U12+
HTC U11
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HTC U11+
HTC U11 Life (Android One versiyonu)
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Xperia XZ2
Xperia XZ2 Premium
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Sony Xperia XZ2 Compact
Xperia XZ Premium
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Xperia XZ1
Xperia XZ1 Compact
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Google Pixel XL
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Google Pixel
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Google Pixel 2
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Google Pixel 2 XL
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Galaxy A6
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Galaxy A6 +
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Galaxy A7 (2018)
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Galaxy A8+ (2018)
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Galaxy A9 (2018)
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Galaxy J2 Core
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Galaxy J4
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Galaxy J4+
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Galaxy J6
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Galaxy J6+
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Peki Android 9 Pie ile gelen yenilikler neler? İşte güncellemenin dikkat çeken yenilikleri…
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Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor.
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Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.
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Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik
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Asus ROG Phone – Model Numarası: ZS600 KL
ZenFone 4 Max – Model Numarası: ZC554KL
ZenFone 4 Max – Model Numarası: ZC520KL
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ZenFone 4 Selfie – Model Numarası: ZD553KL
ZenFone Selife Live – Model Numarası: ZB553KL
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ZenFone 4 Max – Model Numarası: ZB520KL
ZenFone Max Plus (M1) – Model Numarası: ZB570TL
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ZenFone 5 Lite – Model Numarası: ZC600KL
ZenFone Live (L1) – Model Numarası: ZA550KZ / ZA551KL
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ZenFone Max Pro (M1) – Model Numarası: ZB602KL / ZB601KL
ZenFone Max (M1) – Model Numarası: ZB555KL / ZB556KL
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ZenFone Max Pro (M2) – Model Numarası: ZB631KL / ZB630KL
ZenFone Max (M2) – Model Numarası: ZB633KL / ZB632KL