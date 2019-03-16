Dünya

Ricky Martin: Ona tetikçi diyorsunuz çünkü Müslüman değil

16 Mart 2019

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin kişisel Instagram hesabında Yeni Zelanda’da yaşanan cami saldırısına ilişkin olarak paylaşımda bulundu.

Ricky Martin, Yeni Zelanda’da düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısına ilişkin olarak kişisel Instagram hesabında ‘hikaye’ paylaşımında bulundu.Uluslararası medyanın saldırgan hakkında ‘tetikçi’ ve ‘aşırılık yanlısı biri’ tanımlamalarını yaptığını belirten Martin, şu ifadeyi kullandı:

“40’tan fazla Müslümanı öldüren ve 20 kişiyi ağır yaralayan adam. Bütün uluslararası medya ondan ‘tetikçi’ ve ‘aşırılık yanlısı’ olarak bahsediyor ama ona ‘terörist’ demiyor! Neden, çünkü o bir Müslüman değil.”

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