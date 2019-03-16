Pentagon çalışanı, Çin adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu

ABD’de, Çin adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul eden savunma istihbaratçısı Ron Rockwell Hansen savcılarla vardığı anlaşma sonucu 15 yıl hapis cezası aldı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, 58 yaşındaki Hansen, ulusal savunmayla ilgili bilgileri Çin’e satmaya çalışmaktan suçlu bulundu. 2006’dan beri, Pentagon’un istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Ajansı’nda (DIA) çalışan Hansen’in, gizlilik seviyesi çok yüksek belgelere erişim yetkisi bulunuyordu. 2014’te Çinli istihbaratçılarla görüşmeye başladı.