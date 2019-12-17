Samsung Yönetim Kurulu Başkanı 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore’de bir mahkeme, sendikal faaliyetleri engellediği gerekçesiyle yargılanan Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Sang-hoon’u 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Güney Kore’nin Başkenti Seul’de görülen davada Lee Sang-hoon’un yanı sıra 25’e yakın sanık, şirketin tamir işlerini yapan şirketi Samsung Electronics Service’te çalışan taşeron işçilerin sendikal faaliyetini engellemekten suçlu bulundu.

Mahkeme, 2013’te Samsung Electronics Service’te sendikal faaliyetler yürütülürken, Samsung Grubu’nun sendikanın çalışmalarını engellemek için çeşitli stratejiler geliştirip uyguladığına hükmetti. Samsung yöneticilerinin, sendika üyeleri hakkında bilgi toplattığı, sendikadan ayrılmaları için baskı yaptıkları, sendikanın aktif olduğu taşeron şirketlerin kapatılması ve toplu iş sözleşmelerinin geciktirilmesi gibi yöntemler uyguladığı ifade edildi.

Samsung başkan yardımcısı da hapis cezasına çarptırılmıştı

Yargıç verilen kararın ardından, “Lee, hakkında fazla şey bilmediği birçok alan olduğunu iddia etse de, yalnızca çevresel alanların farkında olmadığı gerçeği nedeniyle ona dokunulmazlık sağlayamayız.” dedi.

Seul Ulusal Üniversitesi Profesörü Park Sang-in bu gelişmeyi, “Daha önce iş insanları lehine karar veren Güney Kore yargı sisteminde değişim işareti” olarak değerlendirdi. Park ayrıca Samsung’un endüstri ilişkilerini küresel standartlara uygun hale getirmesi gerektiğini ifade etti.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Kang Kyung-hoon da geçtiğimiz hafta farklı bir alt şirketin sendikal çalışmalarını engelleme suçundan yargılandığı davada 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şirket konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.