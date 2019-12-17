Hollanda’nın arananlar listesinin başındaki uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Hollanda’nın arananlar listesinin başında bulunan kokain kaçakçısı Ridouan Taghi’nin Dubai’de yakalanmasının ardından, başında bulunduğu çetenin çökertilmesi için operasyon başlatıldı.

Hollanda polisinin 5 ayrı kentte düzenlediği operasyonlarda, Taghi’nin 38 yaşındaki kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındakiler; kara para aklayıp ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor.

Polise göre, Taghi çetesinin ölümle tehdit ettiği yüzlerce kişi şu anda tehdit altında ve tehlike henüz geçmiş değil.

Başına 100 bin euro ödül konan 41 yaşındaki Ridouan Taghi; cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama gibi çok sayıda suçlama nedeniyle uzun süredir aranıyordu.

BAE’de bir villada yakalandı

İspanya, Fas, Meksika, Kolombiya, İran’da da saklandığı belirtilen Taghi, Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Dubai’de bir villada yakalandı.

Fas’ta doğan ve 3 yaşındayken ailesi ile birlikte Hollanda’ya gelen Ridouan Taghi, başarılı bir kolej öğrencisiyken uyuşturucu çeteleriyle tanıştı.

Küçük yaşta suç örgütlerine katıldığı için “Ufaklık” ya da “Patron” lakaplarıyla tanınan Taghi, kısa sürede Hollanda’daki kokain kaçakçılığının liderlerinden biri oldu.

Taghi, çete üyeleri ile iletişim için Blackberry’nin de kullandığı, kırılması nerdeyse imkansız olan “Pretty Good Privacy” (PGP) gibi teknoloji olanaklarından yararlandı.

Hollanda medyasına göre Taghi ve çetesi, çoğunluğu dezavantajlı gençlerden oluşan ve şiddetten çekinmeyen küçük bir ordu kurdu.

İtirafçı çete üyesinin avukatını öldürttü

Uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamanın yanı sıra, 5 ayrı cinayette infaz emri vermekle suçlanan Taghi’nin adı, geçen Eylül ayında Amsterdam’da avukat Derk Wiersum’un öldürülmesiyle yeniden gündeme geldi.

Hakkındaki davada itirafçı olan eski bir çete üyesinin savunmasını üstlenen 44 yaşındaki Wiersum’un infaz emrinin Taghi tarafından verildiği belirtildi.

Cinayetle ilgili olarak Ridouan Taghi’nin kuzeni gözaltına alındı. Hollanda makamları tarafından, “hukukun üstünlüğüne ve savunma hakkına saldırı” olarak değerlendirilen bu olay üzerine, Taghi’nin etrafındaki çember daraldı.

Davadaki diğer avukatların da savunmadan çekilmesi üzerine, yargıya yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu belirten hükümet, çete liderinin yakalanması için tüm olanaklarını seferber etti.

Hollanda makamlarını, BAE yetkilileriyle kurduğu sıkı temas sonucu Risouan Taghi ele geçirildi. İki ülke arasında, suçluların değişimi anlaşması bulunmadığı için Taghi şu anda Dubai’de tutuluyor.

BAE Emniyet Genel Müdürü Jamak Al Jallaf, Hollanda Televizyonu’na (NOS) yaptığı açıklamada, zanlının Hollanda’ya iade edileceğini söyledi. Al Jallaf, “Ne kadar sürer bilmiyorum ama savcılık ve Hollanda makamları işbirliği içinde. Taghi, Hollanda’ya iade edilecek” dedi.

‘Kusursuz işleyen bir ölüm makinası’

Hollanda makamlarına göre Ridouan Taghi, en geç Şubat ayı sonuna kadar iade edilmiş olacak.

Savcılığa göre, “kusursuz işleyen bir ölüm makinası” olan Taghi’nin yakalanması yeterli değil. Bu nedenle, başında bulunduğu örgütün tamamen çökertilmesi için harekete geçildi.

Amsterdam, Utrecht ve Taghi ailesinin yaşadığı Vianen de dahil olmak üzere çok sayıda kentte Pazartesi gününden bu yana operasyonlar derinleştirildi.

Ridouan Taghi’nin güvenlik birimlerinin takibi sonucu yakalanması nedeniyle, başına konan 100 bin euroluk ödül kimseye verilmeyecek.