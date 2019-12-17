Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Genel Kurulda onaylandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 336 milyon 692 bin 500 TL’lik Bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.

ŞAHİNER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, bakanlık bütçesine sadece hayat pahalılığı oranında bir artış yapıldığını, bunun bakanlığın yeni projeler yapamayacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesinin yasa ile belirlenmiş görevlerini yerine getiremediğini dile getiren Şahiner, bunlar için bütçeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yaşlı ve hastalara yerinden bakım sağlanması gerektiğine işaret eden Şahiner, yaşlıların hastaneye taşınmasında ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti.

Şahiner, Sosyal Hizmetler Dairesi bütçesinde yapılan artışın görece düşük olduğunu belirterek, bunu talihsiz bir durum olarak değerlendirdi, dairenin yıl içinde yaratılacak k bütçeyle hak ettiği noktaya getirilmesi temennisinde bulundu.

Turizm işletmelerinde çalışanların angarya çalıştırıldığı haberlerinin ihbar olarak alınması gerektiğini söyleyen Şahiner, buralardaki denetimin artırılması gerektiğini belirtti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de söz alarak, bazen bütçe yeterli olsa da yasaların gereken adımları atmaya izin vermediğini belirtti.

Komitelere katkı koymayanların kürsüye çıkıp “ahkam” kesmesinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Gündüz, toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere pek çok konuda bir çok önemli yasa geçirdiklerini anlattı.

Gündüz yasaların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının doğumdan ölüme toplumun her kesimine dokunan bir bakanlık olduğunu kaydetti.

Bakanlık icraatlarının önemine işaret eden Çeler, bakanlığın sadece kendi vatandaşlarına değil ülkedeki herkese dokunan bir bakanlık olduğunu da ekledi.

Kendi bakanlığı döneminde ekibiyle ve bakanlık personel ve bürokratlarıyla birlikte bir çok ilerlemeler sağladıklarını dile getiren Çeler, bu bakanlıkta ekip ruhuyla çalışmanın oldukça önemli olduğunu belirtti.

Denetim konusunda Bakanlığın kendi dönemine kıyasla sınıfta kaldığını söyleyen Çeler, kendi dönemlerinde çok daha fazla denetim yapıldığını belirtti.

Çeler, Bakanlığa bağlı tüm dairelerde personel sayısının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Yabancı işçilerin sorunlarının çözülmesi için adım atılmasını isteyen Çeler, Türkiye’den gelen işçiler işten duruşlarını kendileri verebilirken üçüncü ülke vatandaşlarının işten duruşlarını Çalışma Dairesi’ne kendilerinin verememesinin adaletsiz bir durum olduğunu kaydetti.

Bu kişilerin zaten “köle” gibi muamele gördüğünü dile getiren Çeler, bu durumun değiştirilmesini istedi.

Sendikalaşmanın önemine işaret eden Çeler, özel sektörde sendikalaşmanın sadece çalışanı korumaya değil, kayıt dışılığın önüne geçmek başta olmak üzere pek çok sorunun çözümü açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

1 Mayıs başta olmak üzere resmi tatil günlerinde çalışanların bire iki maaş ödenmesi konusunda ne yapıldığını soran Çeler, 1 Ocak’ta hala işyerini kapatmayan “kan emiciler” olduğunu söyledi.

İş kazalarının önüne geçmek için denetimlerin büyük önem taşıdığını anlatan Çeler, yabancı işçinin kayıt dışına düşmesinin nedenlerinden birinin de denetim eksikliği olduğunu belirtti.

Çeler, özel sektörde yerel istihdamı artırmak için işverene teşvik verirken çalışana da ek ödenek verilebileceğini dile getirdi.

Sigortaların sisteminin online hale getirilmesi için kendi döneminde yürütülen çalışmalara değinen Çeler, bazı aksaklıklar olsa da bu sistemin büyük fayda sağladığını anlattı.

Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesi için ciddi şekilde personel sayısının artırılması ve sigorta primlerinde düzenlemeye gidilmesine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Çeler, en baştan denetimler düzgün yapılmış olsa aflara da ihtiyaç kalmamış olacağını dile getirdi.

Özel sektörde çalışanların yüzde 70’den fazlasına asgari ücret üzerinden sigorta yatırıldığını kaydeden Çeler “bir üniversitede profesör asgari ücret mi alır?” dedi. Çeler, bu konuda denetim yapmak gerektiğini belirtti.

Çeler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hayata geçmesi için KHK’nın derhal sınavı sonuçlandırmasının çok önemli olduğunu anlattı.

Ülkede değişen sosyolojik yapıyla Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin iş yükünün ciddi şekilde arttığını dile getiren Çeler, huzurevi projesiyle ilgili gerekli adımların atılmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı dairelerde güvenlik sıkıntısı olduğunu dile getiren Çeler personelin çoğu zaman kendi aracıyla görev yerine gitmek durumunda kaldığını anlattı.

Çeler, bakanlığın sosyal etkinliklere önem vermesi gerektiğini de kaydetti.

Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarının çok zor bir görev ifa ettiğine vurgu yapan Çeler, bu memurlara gereken değerin verilmesini istedi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, katkı koyan tüm vekillere teşekkür etti. Konuşmalarda söylendiği gibi, önceki dönemde yapılan denetimler kadar denetim yapılmadığı ifadelerinin doğru olmadığını anlatan Sucuoğlu, toplama bakıldığında ciddi bir fark olmadığını söyledi.

Kayıt dışılıkla mücadele için çıkarılan aftan çok sayıda kişinin yararlandığını dile getiren Sucuoğlu billboardlar yanında, sosyal medya, muhtarlıklar, afişler vs. gibi birçok yolla bu affı anlatmak için çalıştıklarını söyledi.

Genel Sağlık Sigortasının uzun zamandan beridir atılması gereken bir adım olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Türkiye ile işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının çok önemli bir gelişme olduğunu anlatı.

Otomasyon sisteminin önemli yararlar getireceğini de anlatan Sucuoğlu, yapılan protokol ve hazırlanan takvimin çok olumlu olduğunu söyledi.

Çalışma affı ile ilgili sorulara da yanıt veren Sucuoğlu, sosyal sigortalar affının bütçenin tamamlanmasından kısa süre sonra hayata geçeceğini dile getirdi.

Sigorta affının hedefinin zora düşen işletmelere nefes aldırmak olduğunu söyleyen Sucuoğlu “biz enayi miyiz” gibi söylemlere yanıt olarak da, düzgün yatırım yapanlara yönelik avantajlar sağlanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 336 milyon 692 bin 500 TL’lik bütçesi Genel Kurulda oyçokluğuyla kabul edildi.

Böylece Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yarın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi ve İçişleri Bakanlığı Bütçesi ele alınacak.