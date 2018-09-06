Samsung fiyatları iPhone X’i geçti

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Havadis Yazar
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6 Eylül 2018 Perşembe | 17:12

Kur artışından Galaxy Note9 da nasibini aldı. Samsung geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy Note9’a zam yapma kararı aldı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Note 9, yeni fiyatı ile iPhone X’i geride bırakıyor.

Samsung, Türkiye’de sattığı yeni amiral gemisi modelinin fiyatına zam yaptı.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz resmen açıklanmayan zam sonrası Galaxy Note 9’un 128 GB’lık modelinin fiyatı 6 bin 499 TL’den 7 bin 999 TL’ye çıktı.

Söz konusu zammın yürürlüğe girmesinin ardından Note 9’un fiyatı 6 bin 499 TL’den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone X’i geçmiş olacak.

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1. Samsung’un Türkiye’de sattığı diğer amiral gemisi modellerin başlangıç fiyatları ise şöyle…

2. Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
Note 8: 5 bin 499 TL

3. Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
Galaxy S9: 5 bin 349 TL

4. Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
Galaxy S9+: 6 bin 199 TL

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