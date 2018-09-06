Samsung fiyatları iPhone X’i geçti

Kur artışından Galaxy Note9 da nasibini aldı. Samsung geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy Note9’a zam yapma kararı aldı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Note 9, yeni fiyatı ile iPhone X’i geride bırakıyor.

Samsung, Türkiye’de sattığı yeni amiral gemisi modelinin fiyatına zam yaptı.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz resmen açıklanmayan zam sonrası Galaxy Note 9’un 128 GB’lık modelinin fiyatı 6 bin 499 TL’den 7 bin 999 TL’ye çıktı.

Söz konusu zammın yürürlüğe girmesinin ardından Note 9’un fiyatı 6 bin 499 TL’den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone X’i geçmiş olacak.